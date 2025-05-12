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АНАЛІТИКА

США і Китай домовилися про радикальне зниження взаємних мит

 

США і Китай домовилися про радикальне зниження тарифів на товари одне одного на початковий період у 90 днів.

Про це йдеться у спільній заяві Китаю і США, яку наводить пресслужба Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

Документ з'явився після серії торговельних переговорів, що пройшли у швейцарській Женеві.

Згідно зі спільною заявою, США тимчасово знизять тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай скоротить мита на американський імпорт зі 125% до 10%.

Сторони також домовилися створити "механізм для продовження обговорень щодо економічних і торговельних відносин" під керівництвом віцепрем'єра Китаю Хе Ліфена, міністра фінансів США Скотта Бессента і торгового представника США Джеймісона Гріра.

"Ці обговорення можуть проводитися по черзі в Китаї та США або в третій країні за згодою сторін. За необхідності сторони можуть проводити консультації на робочому рівні з відповідних економічних і торговельних питань", - додається в заяві.

Бессент додав, що оголошене сьогодні зниження тарифів не поширюється на галузеві мита, запроваджені щодо всіх торговельних партнерів США, і що тарифи, запроваджені щодо Китаю під час першого терміну президентського терміну Дональда Трампа, залишаються чинними.

"Ми згодні з тим, що жодна зі сторін не хоче розриву відносин", - наводить слова Бессент Bloomberg.

Торговий представник Джеймісон Грір заявив, що США хочуть більш збалансованої торгівлі з Китаєм і "наші китайські колеги явно прибули на переговори цього тижня з наміром досягти угоди".

Китайське державне інформагентство Сіньхуа опублікувало повідомлення, в якому йдеться, що Китай завжди будував відносини з США на засадах взаємної поваги.

Китай прагне до стабільного розвитку відносин з США, і тиск та погрози не є правильним способом взаємодії, зазначено в заяві.

Нагадаємо, Трамп підняв тарифи на імпорт з Китаю до 145%, а Пекін своїми заходами у відповідь підвищила тарифи на американські товари до 125%.

За квітень експорт з Китаю до США обвалився на 21%, а від бізнесу почали лунати побоювання про загрозу дефіциту товарів і компонентів. Під кінець квітня Трамп почав визнавати, що безпрецедентні мита проти Китаю доведеться знизити.

Минулого тижня Трамп заявив, що мита в розмірі 80% на китайські товари "виглядають справедливо".
Ключові теги: США, Китай
 

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