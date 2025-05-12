Фінансові новини
- |
- 12.05.25
- |
- 12:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
США і Китай домовилися про радикальне зниження взаємних мит
10:58 12.05.2025 |
США і Китай домовилися про радикальне зниження тарифів на товари одне одного на початковий період у 90 днів.
Про це йдеться у спільній заяві Китаю і США, яку наводить пресслужба Білого дому, повідомляє "Європейська правда".
Документ з'явився після серії торговельних переговорів, що пройшли у швейцарській Женеві.
Згідно зі спільною заявою, США тимчасово знизять тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай скоротить мита на американський імпорт зі 125% до 10%.
Сторони також домовилися створити "механізм для продовження обговорень щодо економічних і торговельних відносин" під керівництвом віцепрем'єра Китаю Хе Ліфена, міністра фінансів США Скотта Бессента і торгового представника США Джеймісона Гріра.
"Ці обговорення можуть проводитися по черзі в Китаї та США або в третій країні за згодою сторін. За необхідності сторони можуть проводити консультації на робочому рівні з відповідних економічних і торговельних питань", - додається в заяві.
Бессент додав, що оголошене сьогодні зниження тарифів не поширюється на галузеві мита, запроваджені щодо всіх торговельних партнерів США, і що тарифи, запроваджені щодо Китаю під час першого терміну президентського терміну Дональда Трампа, залишаються чинними.
"Ми згодні з тим, що жодна зі сторін не хоче розриву відносин", - наводить слова Бессент Bloomberg.
Торговий представник Джеймісон Грір заявив, що США хочуть більш збалансованої торгівлі з Китаєм і "наші китайські колеги явно прибули на переговори цього тижня з наміром досягти угоди".
Китайське державне інформагентство Сіньхуа опублікувало повідомлення, в якому йдеться, що Китай завжди будував відносини з США на засадах взаємної поваги.
Китай прагне до стабільного розвитку відносин з США, і тиск та погрози не є правильним способом взаємодії, зазначено в заяві.
Нагадаємо, Трамп підняв тарифи на імпорт з Китаю до 145%, а Пекін своїми заходами у відповідь підвищила тарифи на американські товари до 125%.
За квітень експорт з Китаю до США обвалився на 21%, а від бізнесу почали лунати побоювання про загрозу дефіциту товарів і компонентів. Під кінець квітня Трамп почав визнавати, що безпрецедентні мита проти Китаю доведеться знизити.
Минулого тижня Трамп заявив, що мита в розмірі 80% на китайські товари "виглядають справедливо".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ дозволив валютні «форварди» та погашення закордонних боргів валютними внесками у капітал
|НБУ розширив дію обмежень на розрахунки валютними картками за кордоном
|США схвалили передачу Німеччиною ЗСУ ракет до Patriot - NYT
|Зеленський: Чекаю на режим тиші і на Путіна в Туреччині
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Макрон: Дотримання припинення вогню контролюватимуть США
|«Коаліція охочих» закликала Росію припинити вогонь вже з понеділка – заява
|Бессент заявив про «значний прогрес» у торговельних переговорах США та Китаю
|Угода про перемир'я в Україні на фінальній стадії - Reuters
|Єрмак, Умєров, Рубіо і Келлог обговорили перспективи припинення вогню в Україні
|ЄС передасть 1 млрд євро прибутків від росактивів на замовлення зброї в українського ОПК
|Зеленський: останнім часом у нас дуже активна і продуктивна комунікація з США щодо припинення вогню
Бізнес
|Huawei представила перший ноутбук з власною операційною системою HarmonyOS
|Виробник айфонів Foxconn випускатиме електрокари для Mitsubishi
|Toyota очікує падіння прибутку на понад 20% через мита Трампа
|В Україні стрімко зростає попит на електромобілі
|Штучний інтелект у LinkedIn допоможе знайти роботу за описом користувачів
|Nvidia та MediaTek покажуть спільний процесор N1 на Computex 2025
|Майбутнє автономних авто під загрозою — моделі ШІ виявилися соціопатами