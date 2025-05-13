Зеленський підписав ратифікацію угоди про ресурси зі США

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про ресурси між Україною та США. Про це йдеться у картці документа на сайті Верховної Ради.

Парламент ратифікував угоду між урядами України та Штатів про створення спільного інвестиційного фонду відбудови 8 травня.

10 травня відповідний закон скерували до президента, а вже 12 числа голова держави підписав цей документ.