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Зеленський підписав ратифікацію угоди про ресурси зі США
23:03 12.05.2025 |
Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про ресурси між Україною та США. Про це йдеться у картці документа на сайті Верховної Ради.
Парламент ратифікував угоду між урядами України та Штатів про створення спільного інвестиційного фонду відбудови 8 травня.
10 травня відповідний закон скерували до президента, а вже 12 числа голова держави підписав цей документ.
За матеріалами:
ЛIГАБiзнесIнформ
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