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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав ратифікацію угоди про ресурси зі США

 

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про ресурси між Україною та США. Про це йдеться у картці документа на сайті Верховної Ради.

Парламент ратифікував угоду між урядами України та Штатів про створення спільного інвестиційного фонду відбудови 8 травня.

10 травня відповідний закон скерували до президента, а вже 12 числа голова держави підписав цей документ.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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