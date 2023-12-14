Продаж житла в новобудовах відновився на чверть до довоєнного часу, попит на 80% - дослідження «ЛУН»

Продаж квартир в українських новобудовах у третьому кварталі 2023 року відновився на 24% від довоєнного показника, при цьому попит на житло вже становить 70-80%, випливає з дослідження порталу нерухомості "ЛУН".

"Ми порівняли продаж девелоперів із показниками 2021 року. Наприкінці 2022 року продаж відновився до 11%. У 2023 році продаж активно зріс і станом на третій квартал відновився майже на чверть - до 24%. Ми бачимо, що ринок у 2023 році відновлюється в усіх сегментах. Зараз люди купують готове житло або з терміном введення в експлуатацію до 1 року. Але вже очевидно, що формується відкладений попит. За відсутності ескалації можемо розраховувати на стабілізацію ринку", - розповіла директорка з продажу "ЛУН" Ольга Охріменко на RED Online Meeting "Ринок житла: підсумки-2023 і прогнози-2024".

Згідно з дослідженням, у Києві та Київській області продаж відновлюється більш повільними темпами і становить сьогодні 17% від довоєнного показника. При цьому у Львові та області рівень продажу досяг 42%.

Дотепер продаж відкрито у 83% житлових комплексів в Україні, будівництво відновлено на 77% будівельних майданчиків, зазначає "ЛУН". У грудні 2023 року в стані будівництва перебувають 916 ЖК, з них 4% вже розпродано, у 3% продаж ще не стартував, у 5% продаж зупинено.

Найбільше ЖК з відкритим продажем в київському регіоні: у Києві - 230 об'єктів, у Київській області - 182. Серед лідерів також Львівська області (238 об'єктів у продажу), Одеська (135), Івано-Франківська (91), Хмельницька (88) і Тернопільська (80).

За даними "ЛУН", після початку повномасштабного вторгнення продаж стартував у 275 ЖК, найбільше у Львівській області (79), Київській (43), Тернопільській (29), Івано-Франківській (24) та Закарпатській (23). Завершили продаж у цей період 294 житлові комплекси.

Охріменко зазначила, що в останні півроку активну динаміку показує видача іпотечних кредитів за програмою "єОселя", що позитивно впливає на попит на житло.

"Щодо інтересу до купівлі квартири, на сьогодні він відновився до рівня 70-80% після падіння в лютому 2022 року до 30%. Наразі люди знову цікавляться купівлею квартири, як на первинному, так і на вторинному ринку нерухомості", - повідомила експертка.

Водночас низькі темпи введення в експлуатацію житла можуть спровокувати дефіцит нових квартир для учасників держпрограми під 7%, за умовами якої обраний будинок має бути не старшим за три роки. Так, за даними "ЛУН", у столиці в січні-вересні 2023 року введено на 15% менше житла, ніж торік, у Київській області - на 35%, у Львові - на 38%.

Середні ціни на новобудови за рік зросли майже в усіх регіонах, випливає з дослідження. На колишньому рівні збереглися ціни в Києві (47,3 тис. грн/кв. м), Львівській області (35,8 тис. грн/кв. м) і Дніпропетровській (39,2 тис. грн/кв. м). Водночас ціни знизилися в Одеській області - на 6% (до 33 тис. грн/кв. м), у Вінницькій - на 8% (до 31,1 тис. грн/кв. м) і Миколаївській - на 21% (до 26,9 тис. грн/кв. м).

Найбільше зростання середніх цін на житло зафіксовано в Харківській області - на 35% (до 28,3 тис. грн/кв. м), Кіровоградській - на 26% (до 31,5 тис. грн/кв. м), Хмельницькій - на 22% (до 24,3 тис. грн/кв. м).

За даними "ЛУН", Львів утримує першість за дорожнечею новобудов із 48,5 тис. грн/кв. м. Далі йде Київ - 48 тис. грн/кв. м, Ужгород - 41,5 тис. грн/кв. м, Дніпро - 40 тис. грн/кв. м і Одеса - 36,2 тис. грн/кв. м.

На вторинному ринку середні ціни на житло зростають залежно від віддаленості від зони активних бойових дій, зазначила Охріменко.

"Чим далі регіон від бойових дій, тим вищі там ціни. Виняток - столиця. Багато жителів Києва поки що не повертаються і не прийняли рішення про придбання житла. Тому Київ поки що не піднімає ціни, і навіть трохи їх знизив", - пояснила вона.

Найбільший приріст у ціні на вторинному ринку за півроку показав Львів - "плюс" $6,4 тис., до $58,5 тис. за однокімнатну квартиру. Істотно зросли ціни також в Івано-Франківську (+$4,7 тис., до $31,7 тис.), Чернігові (+$4 тис., до $31 тис.) і Черкасах (+$3,4 тис., до $38,4 тис.).

Середні ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку найбільше зросли у Вінниці (+$8,9 тис., до $59,9 тис.), а також у Чернівцях (+7 тис., до $62 тис.), Львові (+$7 тис., до $87 тис.) і в Черкасах (+$7 тис., до $57 тис.).

Трикімнатне житло на вторинному ринку найбільше подорожчало також у Вінниці (+$8,8 тис., до $75,8 тис.), Львові (+$7,7 тис., до $108,7 тис.), Івано-Франківську (+$7 тис., до $60 тис.). Водночас у Києві середня ціна на трикімнатні квартири на вторинному ринку впала на $8 тис., до $135 тис.