Кабмін затвердив методологію, як визначити кінцевого бенефіціара

Кабінет міністрів затвердив методологію, як визначити кінцевого бенефіціара компанії. Про це повідомив голова уряду Денис Шмигаль.

Ухвалення цього документа передбачене новим законом про фінансовий моніторинг і є однією з вимог угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Мета методології - встановити єдиний підхід до визначення реальних власників компаній, зауважили у Міністерстві фінансів.

Документ встановлює методи, способи, шляхи з'ясування інформації, яка вказує на наявність ознак вирішального впливу на діяльність юридичної особи, а також принципи моніторингу та її актуалізації.

Норми методології передбачають особливості визначення кінцевого бенефіціарного власника для:

→ неприбуткових організацій;

→ інститутів спільного інвестування - корпоративного, пайового інвестиційного та недержавного пенсійного фонду;

→ партнерства, створеного відповідно до законодавства іноземної юрисдикції на підставі або відповідно до договору для ведення діяльності з метою отримання → прибутку або досягнення іншої спільної мети;

→ повного та командитного товариства.

Проєкт розроблено спільно Кабінетом міністрів та Національним банком України за участі громадських організацій та міжнародних експертів у межах робочої групи при Міністерстві фінансів.

У вересні 2022 року Верховна Рада синхронізувала законодавство відповідно до стандартів FATF щодо боротьби з відмиванням грошей.

Ухвалення законопроєкту було серед вимог, які необхідно виконати Україні перед початком переговорів про вступ до Європейського Союзу.