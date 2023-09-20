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Кабмін затвердив методологію, як визначити кінцевого бенефіціара
23:38 19.09.2023 |
Кабінет міністрів затвердив методологію, як визначити кінцевого бенефіціара компанії. Про це повідомив голова уряду Денис Шмигаль.
Ухвалення цього документа передбачене новим законом про фінансовий моніторинг і є однією з вимог угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Мета методології - встановити єдиний підхід до визначення реальних власників компаній, зауважили у Міністерстві фінансів.
Документ встановлює методи, способи, шляхи з'ясування інформації, яка вказує на наявність ознак вирішального впливу на діяльність юридичної особи, а також принципи моніторингу та її актуалізації.
Норми методології передбачають особливості визначення кінцевого бенефіціарного власника для:
→ неприбуткових організацій;
→ інститутів спільного інвестування - корпоративного, пайового інвестиційного та недержавного пенсійного фонду;
→ партнерства, створеного відповідно до законодавства іноземної юрисдикції на підставі або відповідно до договору для ведення діяльності з метою отримання → прибутку або досягнення іншої спільної мети;
→ повного та командитного товариства.
Проєкт розроблено спільно Кабінетом міністрів та Національним банком України за участі громадських організацій та міжнародних експертів у межах робочої групи при Міністерстві фінансів.
У вересні 2022 року Верховна Рада синхронізувала законодавство відповідно до стандартів FATF щодо боротьби з відмиванням грошей.
Ухвалення законопроєкту було серед вимог, які необхідно виконати Україні перед початком переговорів про вступ до Європейського Союзу.
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