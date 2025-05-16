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США погрожують вдарити по китайських чипах – навіть попри перемир’я в торгівлі
11:38 16.05.2025 |
Адміністрація Дональда Трампа планує внести низку китайських компаній, що займаються виробництвом мікросхем, до експортного "чорного списку".
Про це повідомляє газета Financial Times.
За словами п'яти джерел, обізнаних із ситуацією, Міністерство торгівлі США вже підготувало список китайських компаній - зокрема виробника чипів пам'яті ChangXin Memory Technologies (CXMT) - для внесення до так званого списку юридичних осіб (entity list).
У ньому також можуть опинитися дочірні компанії Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) - найбільшого виробника мікросхем у Китаї, та Yangtze Memory Technologies Co (YMTC) - провідного виробника флеш-пам'яті. Сама SMIC і YMTC уже перебувають у цьому списку, але нові обмеження можуть торкнутися й їхніх підрозділів.
Однак рішення про вчасність цього кроку ускладнює торговельна угода, яку США та Китай досягли в Женеві на вихідних. Згідно з нею, країни погодилися на 90-денне зниження мит, аби дати шанс ширшій домовленості.
Частина представників адміністрації Трампа вважає, що нові обмеження щодо китайських компаній зараз можуть зірвати подальші переговори.
Водночас інші посадовці нагадують, що республіканці вже критикували адміністрацію Байдена за те, що вона надто довго зволікала з жорсткими кроками проти Китаю заради дипломатії, яку дехто називає "зомбі-дипломатією".
Прихильники жорсткої лінії щодо Китаю давно наполягали на обмеженнях для CXMT, яка стрімко нарощує частку на світовому ринку оперативної пам'яті (DRAM). Компанія також активно розвиває чипи HBM (High Bandwidth Memory), які є критично важливими для роботи з моделями штучного інтелекту.
Внесення китайських чипмейкерів до "чорного списку" - черговий крок США, спрямований на ускладнення для Китаю доступу до передових американських чипів і технологій, що можуть бути використані для модернізації армії.
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