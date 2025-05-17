Volkswagen відмовиться від позначення ID для електромобілів на користь звичніших назв

З 2026 року Volkswagen почне відмовлятися від префікса ID. у найменуваннях електромобілів і перейде до використання звичних імен. Про це повідомив член правління марки з продажу, маркетингу та післяпродажного обслуговування Мартін Сандер (Martin Sander) в інтерв'ю виданню Auto und Wirtschaft.

"Автомобілі знову отримають справжні імена", - заявив Сандер, додавши, що серійні версії концептів ID. 2all та ID. Every1 вийдуть під іншими назвами.

Рішення зумовлене тим, що алфавітно-цифрові індекси ID. викликали плутанину серед покупців. Лінійка, що стартувала 2017 року з концепту ID.3, за кілька років поповнилася моделями ID.4, ID.5, ID.6 (ексклюзивно для Китаю), ID.7 і мінівеном ID. Buzz. Також були заявлені компактні електрокари ID.1 і ID.2, які планувалося представити до 2027 року. Тепер ці плани переглядаються.

Хоча конкретні нові назви поки не розкриваються, раніше компанія вже натякала на можливість повернення історичних шильдиків. Так, очікувана у 2026 році серійна версія ID.2 може отримати ім'я Polo на честь 50-річчя моделі. Своєю чергою ID.1, чия прем'єра намічена на 2027 рік, може бути перейменований в Lupo, Fox, Up! або отримати абсолютно нове ім'я.

Паралельно з відмовою від індексів ID. бренд готує масштабне оновлення поточних електромобілів. Про це раніше повідомив член ради директорів з технічного розвитку Кай Грюнітц (Kai Grünitz). Серія рестайлінгів також намічена на 2026 рік, що робить його зручним моментом для ребрендингу.

У довгостроковій перспективі в електромобільну лінійку Volkswagen можуть увійти такі впізнавані імена, як Golf, T-Roc, Passat і Tiguan. Електричний Golf, ймовірно, буде представлений ближче до кінця десятиліття і, за словами Сандера, збереже звичну назву.

Перед компанією стоїть завдання чітко розділити електричні та бензинові моделі, які ще деякий час випускатимуться паралельно.