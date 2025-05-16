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АНАЛІТИКА

Штучний інтелект Grok раптово заговорив словами Ілона Маска про «геноцид білих»

13:55 16.05.2025 |

Новини IT

 

Компанія xAI, яку заснував Ілон Маск, заявила про "несанкціоноване втручання" в роботу свого ШІ-чатбота Grok після того, як він почав поширювати суперечливі твердження про так званий геноцид білих у Південній Африці, повідомляє Bloomberg.

Цього тижня бот несподівано почав згадувати про "геноцид білих" у відповідях на запити, які не повʼязані з темою. Як от у питаннях про корпоративне програмне забезпечення, спорт чи собак.

Зокрема, в одній з відповідей Grok написав, що не впевнений щодо ситуації в ПАР: мовляв, частина джерел заперечує існування "геноциду білих", а деякі - навпаки, наполягають на цьому.

У xAI заявили, що причиною стали сторонні зміни, які обійшли процедуру внутрішнього погодження.

"Наш процес перевірки змін до запитів було обійдено. Ми вже скасували несанкціоновані модифікації і впровадимо додаткові запобіжники", - йдеться у заяві компанії.

У xAI пообіцяли оприлюднити системні запити Grok на GitHub для публічного аналізу. Також створять команду цілодобового моніторингу, яка реагуватиме на спірні відповіді ШІ.

Ілон Маск, який виріс у ПАР, раніше неодноразово висловлював підтримку цієї теорії змови. У 2018 році він критикував владу Південної Африки за плани земельної реформи, а колишній президент США Дональд Трамп без доказів заявляв, що білі південноафриканці потерпають від "геноциду".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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