ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти РФ – Каллас

Європейський Союз у вівторок, 20 травня, схвалив новий пакет санкцій проти Росії, який став 17 за рахунком після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це в Х написала топдипломатка ЄС Кая Каллас, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, пакет зачепить, зокрема, майже 200 суден "тіньового флоту" Росії.

"Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини", - додала Каллас.

Глава європейської дипломатії також поінформувала про початок роботи над наступним санкційним пакетом проти РФ.

"Що довше Росія вестиме війну, то жорсткішою буде наша відповідь", - підкреслила Каллас.