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ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти РФ – Каллас
12:54 20.05.2025 |
Європейський Союз у вівторок, 20 травня, схвалив новий пакет санкцій проти Росії, який став 17 за рахунком після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це в Х написала топдипломатка ЄС Кая Каллас, повідомляє "Європейська правда".
За її словами, пакет зачепить, зокрема, майже 200 суден "тіньового флоту" Росії.
"Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини", - додала Каллас.
Глава європейської дипломатії також поінформувала про початок роботи над наступним санкційним пакетом проти РФ.
"Що довше Росія вестиме війну, то жорсткішою буде наша відповідь", - підкреслила Каллас.
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