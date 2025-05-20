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АНАЛІТИКА

Імпорт сирої нафти у Китай з росії у квітні скоротився на 13%

 

Імпорт сирої нафти у Китай з росії у квітні скоротився на 12,9% порівняно з минулим роком й становить 8,07 млн метричних тонн, або 1,96 млн барелів на день (б/д).

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані китайської митниці.

Постачання з росії у Китай також скоротилися на 5,8% у місячному обчисленні, порівняно з 2,08 млн б/д у березні.

Імпорт з Малайзії, головного перевального центру для підсанкційної іранської нафти, у квітні становив 7,95 млн тонн, або 1,93 млн б/д, що на 6,3% менше, ніж у березні, але на 96,9% більше, ніж торік.

Загальний імпорт сирої нафти у Китай у квітні становив 48,06 млн тонн, або 11,69 млн б/д, що менше, ніж у березні, але на 7,5% більше, ніж роком раніше, через значні постачання підсанкційних партій і накопичення державними нафтопереробними заводами (НПЗ) запасів під час зупинок на технічне обслуговування.

Імпорт із Саудівської Аравії, третього за величиною постачальника, у квітні знизився на 12,8% у річному обчисленні - до 5,53 млн тонн, або 1,35 млн б/д.

Митниця у квітні не зафіксувала імпорту з Ірану й Венесуели.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія, Китай
 

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