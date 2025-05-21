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Мінфін розмістив ОВДП на ₴14,1 мільярда

23:09 20.05.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 20 травня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 14,1 млрд грн в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Мінфін 20 травня розмістив облігації на 14,1 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 1,7 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,3 року, 462 млн грн під 17,10% з погашенням через 1,9 року та 2,4 млрд грн під 17,79% з погашенням через 3 роки.

Також було запропоновано облігації, номіновані в євро: 202 млн євро під 3,16% з погашенням через 1 рік.

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону59*606162*
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000235378Дорозміщення UA4000234413Дорозміщення UA4000235196Первинне розміщення UA400023(ном. в ін.вал. EUR)
Номінальна вартість 1000 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000 200 000
Дата розміщення 20.05.2025 20.05.2025 20.05.2025 20.05.2025
Дата оплати за придбані облігації 21.05.2025 21.05.2025 21.05.2025 21.05.2025
Дата оплати відсотків 20.08.2025 16.07.2025 15.10.2025 03.07.2025
Дата оплати відсотків 18.02.2026 14.01.2026 15.04.2026 01.01.2026
Дата оплати відсотків 19.08.2026 15.07.2026 14.10.2026 02.07.2026
Дата оплати відсотків  13.01.2027 14.04.2027 
Дата оплати відсотків   13.10.2027 
Дата оплати відсотків   12.04.2028 
Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.65 83.05 89.00 15.80
Номінальний рівень дохідності, % 16.33 16.61 17.80 3.16
Термін обігу (днів)4556021 057407
Дата погашення 19.08.2026 13.01.2027 12.04.2028 02.07.2026
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 650 490 000 439 989 000 2 394 214 000 226 538 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 650 490 000 439 989 000 2 394 214 000 200 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 12 710 861 000 7 837 910 000 17 518 734 000 200 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 31 9 21 124
Кількість задоволених заявок, шт. 31 9 21 123
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 17.80 5.00
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 17.70 2.80
Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 17.80 3.25
Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10 17.79 3.16
Надходження до бюджету1 716 223 252.52461 972 030.552 434 180 195.66202 432 049.98

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
 

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