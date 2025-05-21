Мінфін розмістив ОВДП на ₴14,1 мільярда

Міністерство фінансів України 20 травня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 14,1 млрд грн в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Мінфін 20 травня розмістив облігації на 14,1 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 1,7 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,3 року, 462 млн грн під 17,10% з погашенням через 1,9 року та 2,4 млрд грн під 17,79% з погашенням через 3 роки.

Також було запропоновано облігації, номіновані в євро: 202 млн євро під 3,16% з погашенням через 1 рік.

Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 59* 60 61 62* Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000235378 Дорозміщення UA4000234413 Дорозміщення UA4000235196 Первинне розміщення UA400023(ном. в ін.вал. EUR) Номінальна вартість 1000 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000 200 000 Дата розміщення 20.05.2025 20.05.2025 20.05.2025 20.05.2025 Дата оплати за придбані облігації 21.05.2025 21.05.2025 21.05.2025 21.05.2025 Дата оплати відсотків 20.08.2025 16.07.2025 15.10.2025 03.07.2025 Дата оплати відсотків 18.02.2026 14.01.2026 15.04.2026 01.01.2026 Дата оплати відсотків 19.08.2026 15.07.2026 14.10.2026 02.07.2026 Дата оплати відсотків 13.01.2027 14.04.2027 Дата оплати відсотків 13.10.2027 Дата оплати відсотків 12.04.2028 Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.65 83.05 89.00 15.80 Номінальний рівень дохідності, % 16.33 16.61 17.80 3.16 Термін обігу (днів) 455 602 1 057 407 Дата погашення 19.08.2026 13.01.2027 12.04.2028 02.07.2026 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 650 490 000 439 989 000 2 394 214 000 226 538 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 650 490 000 439 989 000 2 394 214 000 200 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 12 710 861 000 7 837 910 000 17 518 734 000 200 000 000 Кількість поданих заявок, шт. 31 9 21 124 Кількість задоволених заявок, шт. 31 9 21 123 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 17.80 5.00 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 17.70 2.80 Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 17.80 3.25 Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10 17.79 3.16 Надходження до бюджету 1 716 223 252.52 461 972 030.55 2 434 180 195.66 202 432 049.98 * - військові облігації Дані: Мінфін України



