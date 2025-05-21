Мінфін розмістив ОВДП на ₴14,1 мільярда

Міністерство фінансів України 20 травня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 14,1 млрд грн в еквіваленті.
"Мінфін 20 травня розмістив облігації на 14,1 млрд грн", - ідеться в повідомленні.
За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 1,7 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,3 року, 462 млн грн під 17,10% з погашенням через 1,9 року та 2,4 млрд грн під 17,79% з погашенням через 3 роки.
Також було запропоновано облігації, номіновані в євро: 202 млн євро під 3,16% з погашенням через 1 рік.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|59*
|60
|61
|62*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000235378
|Дорозміщення UA4000234413
|Дорозміщення UA4000235196
|Первинне розміщення UA400023(ном. в ін.вал. EUR)
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 5 000 000
| 5 000 000
| 5 000 000
| 200 000
| Дата розміщення
| 20.05.2025
| 20.05.2025
| 20.05.2025
| 20.05.2025
| Дата оплати за придбані облігації
| 21.05.2025
| 21.05.2025
| 21.05.2025
| 21.05.2025
| Дата оплати відсотків
| 20.08.2025
| 16.07.2025
| 15.10.2025
| 03.07.2025
| Дата оплати відсотків
| 18.02.2026
| 14.01.2026
| 15.04.2026
| 01.01.2026
| Дата оплати відсотків
| 19.08.2026
| 15.07.2026
| 14.10.2026
| 02.07.2026
| Дата оплати відсотків
|
| 13.01.2027
| 14.04.2027
|
| Дата оплати відсотків
|
|
| 13.10.2027
|
| Дата оплати відсотків
|
|
| 12.04.2028
|
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 81.65
| 83.05
| 89.00
| 15.80
| Номінальний рівень дохідності, %
| 16.33
| 16.61
| 17.80
| 3.16
|Термін обігу (днів)
|455
|602
|1 057
|407
| Дата погашення
| 19.08.2026
| 13.01.2027
| 12.04.2028
| 02.07.2026
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 1 650 490 000
| 439 989 000
| 2 394 214 000
| 226 538 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 1 650 490 000
| 439 989 000
| 2 394 214 000
| 200 000 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 12 710 861 000
| 7 837 910 000
| 17 518 734 000
| 200 000 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 31
| 9
| 21
| 124
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 31
| 9
| 21
| 123
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.35
| 17.10
| 17.80
| 5.00
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.30
| 17.00
| 17.70
| 2.80
| Встановлена дохідність, %
| 16.35
| 17.10
| 17.80
| 3.25
| Середньозважена дохідність, %
| 16.35
| 17.10
| 17.79
| 3.16
|Надходження до бюджету
|1 716 223 252.52
|461 972 030.55
|2 434 180 195.66
|202 432 049.98
* - військові облігації
Дані: Мінфін України