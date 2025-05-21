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Ціни на житло в Україні у I кв.-2025 року зросли на 11,2% - Держстат

23:01 20.05.2025 |

Економіка

 

Індекс цін на житло в Україні за підсумками січня-березня 2025 року становить 111,2%, тоді як за аналогічний період 2024 року показник становив 116%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За її даними, на первинному ринку ціни на житло за підсумками першого кварталу 2025 року сповільнили зростання до 14,8% проти 17,6% у першому кварталі минулого року. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири - на 15,1%. Зростання цін на однокімнатні та трикімнатні становило 14,4%.

На вторинному ринку ціни сповільнили зростання до 9,3% у січні-березні 2025 року проти 15,3% за аналогічний період 2024-го. Так, зростання цін на однокімнатні квартири становило 9%, двокімнатні - 9,7%, трикімнатні - 9,4%.

Як повідомило статвідомство, порівняно з попереднім кварталом, ціни на житло зросли на 3,9%, при цьому на первинному ринку - на 4,3%, на вторинному - на 3,6%.

За даними Держстату, у першому кварталі 2025 року ціни на "первинці" зросли на однокімнатні квартири на 4,4% порівняно з четвертим кварталом 2024 року, на двокімнатні та трикімнатні - на 4,2%. На вторинному ринку ціни зросли на 3,7%, 3,5% і 3,7% відповідно.

Як повідомлялося, згідно з Держстатом ціни на житло у 2024 році зросли на 12,7%.

Держстат зазначив, що показники наведені без урахування тимчасово окупованих територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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