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Джерело FT: європейців неприємно вразило те, що Трамп розповів про дзвінок з Путіним
23:35 19.05.2025 |
Європейські лідери, з якими Дональд Трамп поговорив після дзвінка з Владіміром Путіним 19 травня, не побачили в президенті США готовності чинити тиск на господаря Кремля.
Про це Financial Times повідомило джерело, обізнане з розмовою, пише "Європейська правда".
Після розмови з Владіміром Путіним Трамп розповів про її зміст президенту України Володимиру Зеленському, а також лідерам Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та президентці Європейської комісії.
Джерело FT каже, що лідери, які брали участь у телефонній розмові, були "неприємно вражені" описом з боку Трампа результатів його дзвінка з Путіним.
Було очевидно, що Трамп "не готовий чинити більший тиск" на Путіна, щоб той серйозно підійшов до переговорів, додало те саме джерело.
Як пише FT, у європейських столицях також побоюються, що Трамп може укласти угоду з Путіним, яка задовольнить максималістські вимоги останнього і суперечитиме інтересам України.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після розмови з Владіміром Путіним 19 травня заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.
У своєму дописі президент США не згадав ані про вимогу адміністрації про безумовне припинення вогню, яку Путін відкрито відкинув, ані про потенційний санкційний тиск у разі Москви йти на поступки.
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