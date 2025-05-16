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АНАЛІТИКА

Qualcomm представила новий чип Snapdragon 7 Gen 4 для смартфонів середнього класу

09:51 16.05.2025 |

Новини IT

 

Компанія Qualcomm офіційно анонсувала новий мобільний процесор Snapdragon 7 Gen 4, який прийшов на зміну Snapdragon 7 Gen 3, випущеному у 2024 році.

Snapdragon 7 Gen 4 виготовлений за 4-нанометровим техпроцесом і має 8 ядер: одне потужне ядро ARM Cortex-A720 з частотою 2,8 ГГц, три продуктивні ядра A720 (до 2,4 ГГц) та чотири енергоефективні Cortex-A520 (до 1,84 ГГц). Вбудований графічний процесор Adreno підтримує HDR-ігри та сучасні API, такі як OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP і Vulkan 1.3. Новий процесор забезпечує на 27% вищу продуктивність CPU та на 30% швидшу графіку порівняно з попередником.

Чипсет підтримує штучний інтелект та може запускати великі мовні моделі безпосередньо на пристрої. Це перший процесор серії 7, що дозволяє генерувати зображення через Stable Diffusion 1.5. Також оновлений нейронний процесор Hexagon забезпечить роботу голосових помічників, систем комп'ютерного зору, переклад у реальному часі та інші функції ШІ.

Qualcomm представила новий чип Snapdragon 7 Gen 4 для смартфонів середнього класу

 

Snapdragon 7 Gen 4 оснащений вбудованим 5G-модемом, підтримує Wi-Fi 7 та Bluetooth 6. Камери можуть мати роздільну здатність до 200 МП, а запис відео можливий у розширенні до 4K при 30 кадрах на секунду.

Новий чип підтримує дисплеї WQHD+ та частотою до 144 Гц, накопичувачі UFS 4.0, оперативну пам'ять LPDDR5x, інтерфейс USB 3.1 і технологію швидкої зарядки Quick Charge 5.

Перший смартфон на базі Snapdragon 7 Gen 4 може з'явитися вже цього місяця. Очікується, що це буде Honor 400.

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Qualcomm
 

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