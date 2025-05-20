Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Японська Rakuten підтримає українських defense tech-виробників

Японська Rakuten підтримає українських defense tech-виробників

 

Український кластер оборонних технологій Brave1 та японська технологічна корпорація Rakuten Group оголосили про початок стратегічного партнерства з метою підтримки українських виробників у сфері defense tech. Першим етапом цієї співпраці стане участь української делегації у виставці DSEI Japan 2025, яка відбудеться 21-23 травня в Японії та є найбільшим профільним заходом у країні.

На виставці будуть представлені наступні розробки українських компаній:

* Dwarf Engineering - апаратні та програмні рішення для бойових дронів;

* Farsight Vision - геопросторові аналітичні системи на базі ШІ;

* Griselda - платформа для ситуаційної обізнаності в реальному часі;

* LifesaverSIM - гейміфіковане рішення для навчання екстрених служб;

* Skyfall Industries - найбільший український виробник БпЛА, творець дронів Vampire та Shrike;

* Swarmer - системи керування автономним роєм дронів.

Компанія Rakuten, зокрема через свою платформу Viber, добре відома в Україні. У 2024 році вона відкрила офіс у Києві та стала резидентом Дія.City, а тепер прагне сприяти інтеграції українських defense tech-компаній на азійські ринки.

Як зазначають у Brave1, з початку повномасштабної війни Україна стала глобальним драйвером інновацій в оборонній сфері, активно впроваджуючи цивільні технології у військову практику. Нова співпраця з Rakuten має посилити ці зусилля та створити майданчик для обміну технологіями й досвідом між українською та японською сторонами. У планах - подальше розширення партнерства із залученням уряду Японії та інших міжнародних гравців для розвитку оборонних і dual-use технологій.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Японія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4851
  0,0909
 0,22
EUR
 1
 46,6521
  0,2041
 0,44

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1368  0,03 0,06 41,7179  0,02 0,05
EUR 46,3464  0,25 0,54 47,0743  0,22 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5150  0,06 0,14 41,5300  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес