Японська Rakuten підтримає українських defense tech-виробників

Український кластер оборонних технологій Brave1 та японська технологічна корпорація Rakuten Group оголосили про початок стратегічного партнерства з метою підтримки українських виробників у сфері defense tech. Першим етапом цієї співпраці стане участь української делегації у виставці DSEI Japan 2025, яка відбудеться 21-23 травня в Японії та є найбільшим профільним заходом у країні.

На виставці будуть представлені наступні розробки українських компаній:

* Dwarf Engineering - апаратні та програмні рішення для бойових дронів;

* Farsight Vision - геопросторові аналітичні системи на базі ШІ;

* Griselda - платформа для ситуаційної обізнаності в реальному часі;

* LifesaverSIM - гейміфіковане рішення для навчання екстрених служб;

* Skyfall Industries - найбільший український виробник БпЛА, творець дронів Vampire та Shrike;

* Swarmer - системи керування автономним роєм дронів.

Компанія Rakuten, зокрема через свою платформу Viber, добре відома в Україні. У 2024 році вона відкрила офіс у Києві та стала резидентом Дія.City, а тепер прагне сприяти інтеграції українських defense tech-компаній на азійські ринки.

Як зазначають у Brave1, з початку повномасштабної війни Україна стала глобальним драйвером інновацій в оборонній сфері, активно впроваджуючи цивільні технології у військову практику. Нова співпраця з Rakuten має посилити ці зусилля та створити майданчик для обміну технологіями й досвідом між українською та японською сторонами. У планах - подальше розширення партнерства із залученням уряду Японії та інших міжнародних гравців для розвитку оборонних і dual-use технологій.

