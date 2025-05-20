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Японська Rakuten підтримає українських defense tech-виробників
15:47 20.05.2025 |
Український кластер оборонних технологій Brave1 та японська технологічна корпорація Rakuten Group оголосили про початок стратегічного партнерства з метою підтримки українських виробників у сфері defense tech. Першим етапом цієї співпраці стане участь української делегації у виставці DSEI Japan 2025, яка відбудеться 21-23 травня в Японії та є найбільшим профільним заходом у країні.
На виставці будуть представлені наступні розробки українських компаній:
* Dwarf Engineering - апаратні та програмні рішення для бойових дронів;
* Farsight Vision - геопросторові аналітичні системи на базі ШІ;
* Griselda - платформа для ситуаційної обізнаності в реальному часі;
* LifesaverSIM - гейміфіковане рішення для навчання екстрених служб;
* Skyfall Industries - найбільший український виробник БпЛА, творець дронів Vampire та Shrike;
* Swarmer - системи керування автономним роєм дронів.
Компанія Rakuten, зокрема через свою платформу Viber, добре відома в Україні. У 2024 році вона відкрила офіс у Києві та стала резидентом Дія.City, а тепер прагне сприяти інтеграції українських defense tech-компаній на азійські ринки.
Як зазначають у Brave1, з початку повномасштабної війни Україна стала глобальним драйвером інновацій в оборонній сфері, активно впроваджуючи цивільні технології у військову практику. Нова співпраця з Rakuten має посилити ці зусилля та створити майданчик для обміну технологіями й досвідом між українською та японською сторонами. У планах - подальше розширення партнерства із залученням уряду Японії та інших міжнародних гравців для розвитку оборонних і dual-use технологій.
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