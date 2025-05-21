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АНАЛІТИКА

У Раді пропонують звільнити від мит оптоволокно для виробництва БпЛА

16:45 20.05.2025 |

Економіка

 

Народні депутати розробили законопроєкти щодо звільнення від оподаткування митними платежами оптоволокна, що ввозиться для виробництва БпЛА. З цією метою пропонується внести зміни до Митного і Податкового кодексів, повідомив голова парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев.

За його словами, ухвалення цих проєктів сприятиме:

→ зменшенню собівартості безпілотних систем, які використовують оптичний кабель для управління та передавання відеосигналу або інших виробів оборонного призначення із використанням оптичного кабелю;
→ оперативному забезпеченню Сил оборони України сучасними технічними засобами.

На думку командира окремого полку безпілотних систем К-2 Кирила Вереса, 2025-й стане роком оптоволокна.

"Якщо зараз із сотні підрозділів на лінії бойового зіткнення воно літає в 10 підрозділах, а в 90 не літає - це не показник. От коли полетить в 90, а в 10 ще там розкачуються хлопці - оце вже буде результат", - казав він в інтерв'ю Deutsche Welle.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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