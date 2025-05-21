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Укроборонпром співпрацюватиме з постачальником боєприпасів для НАТО
16:52 20.05.2025 |
Одне з підприємств українського оборонного концерну "Українська оборонна промисловість" підписало меморандум про співпрацю з бельгійською компанією KNDS Belgium SA. Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.
Згідно з домовленістю сторони мають намір організувати спільне комплектування боєприпасів середнього калібру.
Такі снаряди використовуються для стрільби з автоматичних гармат і призначені для ураження живої сили, легкої бронетехніки, а також повітряних цілей, які летять низько.
"Ми поступово розширяємо географію наших міжнародних партнерств, шукаємо та знаходимо нові напрямки взаємодії. Це йде на користь Силам оборони України та нашому оборонно-промисловому комплексу, який прагне інтегруватися у глобальну зброярську промисловість країн НАТО", - зазначив гендиректор Укроборонпрому Олег Гуляк.
Довідка
KNDS Belgium - відомий у світі проєктувальник і виробник широкого асортименту боєприпасів. Компанія є постачальником для НАТО, бельгійської армії та багатьох інших країн.
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