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АНАЛІТИКА

Укроборонпром співпрацюватиме з постачальником боєприпасів для НАТО

 

Одне з підприємств українського оборонного концерну "Українська оборонна промисловість" підписало меморандум про співпрацю з бельгійською компанією KNDS Belgium SA. Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.

Згідно з домовленістю сторони мають намір організувати спільне комплектування боєприпасів середнього калібру.

Такі снаряди використовуються для стрільби з автоматичних гармат і призначені для ураження живої сили, легкої бронетехніки, а також повітряних цілей, які летять низько.

"Ми поступово розширяємо географію наших міжнародних партнерств, шукаємо та знаходимо нові напрямки взаємодії. Це йде на користь Силам оборони України та нашому оборонно-промисловому комплексу, який прагне інтегруватися у глобальну зброярську промисловість країн НАТО", - зазначив гендиректор Укроборонпрому Олег Гуляк.

Довідка

KNDS Belgium - відомий у світі проєктувальник і виробник широкого асортименту боєприпасів. Компанія є постачальником для НАТО, бельгійської армії та багатьох інших країн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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