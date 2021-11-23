Банки, бухгалтеры и нотариусы по-новому отчитаются о финансах своих клиентов перед государством

Денис Вергун / UBR.ua

В теории запуск новой системы может улучшить контроль за транзакциями. Поскольку информация об операциях будет собираться в унифицированном, удобном и простом для анализа виде.

Уже на этой неделе, 27 ноября, заработает порядок обмена информацией по финансовому мониторингу. Документ регулирует информационное взаимодействие субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ) и Госфинмониторинга (ГСФМУ).

Помимо этого, выписали и порядок создания личного кабинета СПФМ и доступа к е-кабинету. Такие новации утверждены приказом Минфина №322.

Что изменится

Никаких изменений в части объема и порядка раскрытия информации с точки зрения клиентов банков и других субъектов первичного финмониторинга изменение порядка обмена информацией не принесет, говорят банкиры.

"Требования, документы и все другие нюансы остаются неизменными", - подметил в разговоре с UBR.ua начальник управления финансового мониторинга Юнекс Банка Владимир Павлик.

Раньше банки тоже проводили финмониторинг и преимущественно "отслеживали" операции на суммы, превышавшие 400 тыс. грн, и при необходимости могли уточнить у клиента источник происхождения средств.

"Порядок унифицирует форму, согласно которой банки и другие финучреждения должны предоставлять информацию о клиентах регуляторам. Клиенты прямого отношения к этому обмену не имеют, кроме тех случаев, когда ГСФМУ потребуется дополнительная информация от банка по операциям, и, возможно, банк запросит их у клиента. Хотя это происходило и раньше", - заметила нам глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.

Порядок изменит существующие, преимущественно сугубо технические, аспекты национальной системы финансового мониторинга для СПМФ за счет запуска единой системы обмена информацией.

В ее рамках также будет запущен активно тестируемый сейчас е-кабинет субъекта первичного финмониторинга. Последний существенно упростит работу СПФМ в части передачи информации в Госфинмониторинг по тем операциям, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.

Сейчас же это довольно сложный, технически громоздкий и многоступенчатый процесс, требующий использования специального программного обеспечения.

"Когда система будет запущена, СПФМ получат простой и удобный инструмент для работы, используя КЭП. Во многом он похож на, скажем, кабинет налогоплательщика. Это существенно упростит и ускорит работу", - рассказывает Владимир Павлик.

Главная новация

Новация, на которой банкиры особо акцентируют внимание - в будущем клиентов может касаться новелла относительно передачи информации банками в Госфинмониторинг о несоответствии между содержащимися в реестре сведениями о конечных бенефициарных владельцах клиента (КБВ) и информацией о них, полученной СПФМ, в том числе банком, в результате проверки клиента.

"Определенные законодательством службы, скорее всего, будут запрашивать информацию у клиента о разногласиях по КБВ", - предупреждает Коробкова.

Контроль за транзакциями

В теории запуск новой системы может улучшить контроль за транзакциями. Поскольку информация об операциях будет собираться в унифицированном, удобном и простом для анализа виде сразу от всех СПФМ.

Кроме того, система будет синхронизирована с рядом других реестров, к примеру, единым реестром юрлиц (ЕГРПОУ), что позволит упростить и автоматизировать сбор информации.

То есть процесс анализа информации на стороне Госфинмониторинга на всех этапах станет более простым и быстрым. Это также снижает вероятность неумышленных ошибок, минимизирует влияние человеческого фактора.

"Подчеркну, изменение порядка обмена информацией не повлияет на клиентов банков и клиентов других СПФМ. Наоборот, это позволит клиентам предоставлять информацию по запросам СПФМ, используя современные технические инструменты и цифровые сервисы. Запуск системы значительно упростит работу бизнеса", - говорит начальник управления финансового мониторинга Юнекс Банка.

Причем, добавляет он, в первую очередь это значительно упростит работу субъектов первичного финмониторинга из "небанковского" сектора.

Список СПФМ довольно широкий, в него согласно ст. 6 закона 361-IX, входят, к примеру:

* непосредственно сами банки;

* нотариусы;

* адвокаты;

* ювелирные магазины;

* почтовые операторы;

* страховщики;

* бухгалтеры;

* лотерейщики и т.д.

В каких случаях СПФМ передают информацию об операциях клиентов в ГСФМУ:

* пороговые операции или попытка их проведения (более 400 тыс. грн, или 30 тыс. грн для тех, кто предоставляет услуги в сфере лотерей или азартных игр);

* подозрительные финансовые операции или попытку их проведения;

* отказ от установления (поддержания) деловых отношений, проведения финансовой операции;

* разногласия между сведениями о конечных бенефициарных владельцах клиента, содержащихся в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, и информацией о конечных бенефициарных владельцах, полученной субъектом в результате проведения проверки клиента;

* остановка финансовых операций;

* остановка расходных финансовых операций;

* замораживание активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового поражения и его финансированием.

Госфинмониторинг имеет право запрашивать дополнительную информацию о клиенте. В таком случае делает соответствующие запросы в банк - и тот либо подает в ответ такую информацию, если владеет ею, либо запрашивает ее у клиента.

"Что касается разреза информации, это все индивидуально, но в основном запросы могут касаться подтверждения сути проведенной операции", - говорит глава совета НАБУ.

