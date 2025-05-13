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АНАЛІТИКА

Нафта дорожчає більш ніж на 3% на новинах про зниження мит у США й Китаї, Brent біля $66 за барель

 

Ціни на нафту різко прискорили зростання після повідомлень про те, що США й Китай домовилися про взаємне зниження торгових мит.

Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:57 EET становить $66,03 за барель, що на $2,12 (3,32%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $2,2 (3,61%), до $63,22 за барель.

Як стало відомо в понеділок, під час переговорів, що відбулися у вихідні в Швейцарії, США й Китай домовилися про взаємне зниження торгових мит на 90 днів. Вашингтон опустить тарифи на більшість китайських товарів до 30%, Пекін знизить ставки на американські товари до 10%.

Зміни набудуть чинності 14 травня, йдеться в повідомленні Білого дому. Після вжиття цих заходів США й Китай створять механізм для продовження переговорів з економічних і торговельних питань, ідеться в повідомленні Білого дому.

Учасники ринку сприйняли ці заяви як сигнал про зниження напруженості у відносинах між двома найбільшими світовими споживачами нафти, зазначає Trading Economics. Побоювання щодо того, що тарифні війни призведуть до уповільнення економічного зростання й ослаблення попиту, чинили тиск на котирування нафти останніми місяцями.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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