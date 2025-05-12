НБУ розширив дію обмежень на розрахунки валютними картками за кордоном





Національний банк України поширив щомісячний ліміт у розмірі 500 тис. грн на розрахунки фізичними особами за кордоном валютними картками українських банків на операції з такими кодами торговців, як 7311 "Рекламні послуги", 7392 "Менеджмент, консалтинг та зв'язки з громадськістю", 7399 "Бізнес послуги (не визначені в інших категоріях)" та 8111 "Юридичні послуги та адвокати".

"Як засвідчив аналіз, проведений після запровадження 10 вересня 2024 року аналогічного ліміту для розрахунків з агентами та менеджерами з нерухомості за кордоном, розрахунки за операціями з нерухомістю почали здійснюватися з використанням низки інших кодів торговця", - пояснив НБУ на сайті мету цих обмежень.

Регулятор додав, що уточнене обмеження враховує результати цього аналізу, а встановлений ліміт дасть змогу запобігти спробам обходити обмеження на відповідні операції та уникнути відпливу капіталу з України у значних обсягах.

Зазначається, що також до обмежень додані коди 8931 "Бухгалтерські та аудиторські послуги", 8999 "Професійні послуги (не визначені в інших категоріях)", 9399 "Державні послуги (не визначені в інших категоріях)" та 7299 "Різні особисті послуги (не визначені в інших категоріях)".

Окрім того Нацбанк посилив валютний нагляд за граничними строками розрахунків за деякими імпортними операціями, заборонивши банкам завершувати валютний нагляд за операцією з імпорту товарів у разі повернення нерезидентом імпортеру коштів у гривні з лоро-рахунків банків-нерезидентів.

НБУ уточнив, що відповідні зміни у "воєнну" постанову №18 від 24 лютого 2022 року внесені постановою правління регулятора №53 від 9 травня цього року та набули чинності з 10 травня.