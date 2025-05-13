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Мінагрополітики затвердило мінімальні експортні ціни на травень
15:45 12.05.2025 |
Міністерство аграрної політики та продовольства України оновило мінімальні ціни на сільгосппродукцію, за якою діє режим експорного забезпечення, наголошується у відповідному наказі №1627, оприлюдненому на сайті відомства.
Згідно з документом, встановлено ціни на товари, що класифікуються за УКТЗЕД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 105 4, 2306.
Мінімальні експортні ціни оновлюють кожного місяця до 10 числа.
Мінімально допустимі експортні ціни на агротовари, $/кг на умовах FOB
|Дата
|Травень
|Квітень
|Зміни, %
|Мед натуральний, 0409 00 00 00
|2,024
|1,994
|+1,5
|Горіхи в шкарлупі, 0802 31 00 00
|3,635
|2,793
|+30,15
|Горіхи без шкарлупи, 0802 32 00 00
|5,506
|4,780
|+15,19
|Пшениця та суміш пшениці та жита (меслин), 1001
|0,188
|0,201
|-6,5
|Жито, 1002
|0,180
|0,180
|-71,65
|Ячмінь, 1003
|0,233
|0,209
|+11,5
|Овес, 1004
|0,408
|0,404
|+0,99
|Кукурудза, 1005
|0,189
|0,185
|+2,16
|Соєві боби, 1201
|0,355
|0,360
|-1,39
|Насіння ріпаку та кользи, 1205
|0,401
|0,387
|+3,62
|Насіння соняшника, 1206 00
|0,293
|0,250
|+17,2
|Олія соєва, 1507
|0,944
|0,891
|+5,95
|Олія соняшникова, 1512
|1,050
|0,937
|+12,06
|Олія ріпакова, 1514
|1,171
|0,845
|+38,58
|Макуха відходи, 2306
|0,207
|0,195
|+6,15
Дані: Мінагрополітики
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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