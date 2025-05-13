Мінагрополітики затвердило мінімальні експортні ціни на травень

NVIDIA планує випустити спрощену версію чипа H20 для Китаю в найближчі два місяці через обмеження на експорт, введені США. Оригінальну версію H20, яка була найпотужнішою для Китаю, заблокували після того, як уряд США заявив, що для її продажу потрібна ліцензія.