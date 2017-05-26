Финансовые новости
- |
- 26.05.17
- |
- 14:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Репрофайлинг ОВГЗ уменьшит расходы по обслуживанию и погашению госдолга на 43 млрд гривен в 2017 и на 5 млрд грн в 2018, - ICU
12:57 26.05.2017 |
Аналитики инвестиционной компании "Инвестиционный капитал Украина" (ICU) считают, что репрофайлинг облигаций внутреннего государственного займа уменьшит расходы по обслуживанию и погашению внутреннего государственного долга на 43 млрд гривен в 2017 и на 5 млрд гривен в 2018 гг.
Об этом Українським Новинам сообщили в компании.
Решение правительства провести репрофайлинг ОВГЗ из портфеля НБУ на 221,6 млрд гривен со средневзвешенной ставкой 12,85% годовых позволит сократить расходы государства на обслуживание и погашение внутреннего долга на 43 млрд гривен в 2017 году и на 5 млрд гривен в 2018 году ? при условии, что фактическая инфляция будет близкой к прогнозам НБУ.
"Минфин не будет погашать 25,7 млрд гривен облигаций в этом году, капитализирует порядка 7 млрд гривен процентов по ним, а также не будет выплачивать по ним купоны до конца года ещё на сумму около 10 млрд гривен. Суммарно это уменьшит расходы по обслуживанию и погашению долга в 2017 году на 43 млрд гривен", ? сказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.
Стоимость обслуживания новых выпусков ОВГЗ будет значительно ниже, чем средневзвешенная ставка старых ОВГЗ.
При прогнозе инфляции на 2018 год на уровне 6%, ставка составит 7,5%, в отличие от средневзвешенной ставки 12,8% по долгу, подлежащему обмену.
Он отметил, что при сумме более 200 млрд гривен разница составит порядка 5 млрд гривен за год.
По оценкам аналитиков группы ICU, наиболее существенным эффект экономии средств бюджета на обслуживании и погашении внутреннего долга будет в ближайшие 7 лет за счёт переноса значительных сумм погашений на более поздние периоды.
"Кроме погашений 2017 года на сумму 25,7 млрд гривен, на 2025-2047 годы будут перенесены ещё очень значительные выплаты 2018-2019 годов, в сумме 42,9 млрд гривен и 64,9 млрд гривен соответственно", ? сказал Котович.
При этом ключевым риском может стать увеличение расходов на обслуживание долга при существенном росте инфляции.
"Вероятно, именно по этой причине под репрофайлинг попадают не все облигации, а только их часть, немногим более половины. Это позволит снизить влияние роста инфляции на стоимость обслуживания. А также погасить часть облигаций раньше 2025 года", ? считает Тарас Котович.
Он не исключил, что такая привязка к уровню инфляции будет стимулировать правительство более качественно управлять бюджетом и проводить более уравновешенную фискальную политику.
В этом случае такой инструмент как ОВГЗ с выплатой купона в зависимости от уровня индекса потребительских цен может стать интересен для негосударственных пенсионных фондов, поскольку его доходность будет гарантированно выше уровня инфляции.
Как сообщали Українські Новини, в начале года Национальный банк и Министерство финансов начали обсуждение реструктуризации ОВГЗ в портфеле Нацбанка.
24 мая Кабмин одобрил репрофайлинг ОВГЗ на 229 млрд гривен в портфеле НБУ.
Процентная ставка по новым облигациям определена на уровне инфляции за последние 12 месяцев плюс 1,5 процентных пункта (п.п.).
В случае дефляции доход будет выплачен по ставке 1,5% годовых.
Решено провести репрофайлинг ОВГЗ из портфеля Нацбанка на 221,6 млрд гривен со средневзвешенной ставкой 12,85% годовых, а также сумму начисленного и неуплаченного на дату осуществления сделки купонного дохода по ним 7 млрд гривен.
Статьи по теме:
|Нацбанк не согласен с условиями репрофайлинга ОВГЗ
|
26.05.2017
|
Регулятор хочет исключить норму о возможности пересмотра доходности госбумаг в случае существенного роста инфляции.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НАБУ осуществляет обыски в Окружном админсуде Киева по делу о незаконном обогащении его главы
ТОП-НОВОСТИ
|Бои под Красногоровкой. Террористы с танками пытаются продвинуться к Невельскому
|МВФ ожидает парламентской поддержки пенсионной, земельной, приватизационной и антикоррупционной реформ для 5-го транша EFF
|НБУ смягчил административные ограничения на валютном рынке
|Луценко: вижу себя генпрокурором еще приблизительно полгода
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|26 мая стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей
|Репрофайлинг ОВГЗ уменьшит расходы по обслуживанию и погашению госдолга на 43 млрд гривен в 2017 и на 5 млрд грн в 2018, - ICU
|Еще один международный газовый трейдер зашел в Украину
|НБУ не намерен пересматривать прогноз роста ВВП в 2017 в связи со снижением промпроизводства в апреле
|Нацбанк не согласен с условиями репрофайлинга ОВГЗ
|МВФ ожидает парламентской поддержки пенсионной, земельной, приватизационной и антикоррупционной реформ для 5-го транша EFF
Это интересно
|Daimler создаст одно из крупнейших в мире производств батарей для электромобилей
|Рейтинг небезопасных устройств Интернета вещей возглавили роутеры
|Lotus перейдет под управление китайских владельцев Volvo
|Ущерб, нанесенный вирусом-вымогателем WannaCry, оценен в $1 млрд
|Джон Макафи анонсировал расширение бизнеса по майнингу биткоинов
|В Дубае заступает на службу первый робот-полицейский
|Google намерен следить за покупками своих пользователей оффлайн