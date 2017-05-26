Репрофайлинг ОВГЗ уменьшит расходы по обслуживанию и погашению госдолга на 43 млрд гривен в 2017 и на 5 млрд грн в 2018, - ICU

Аналитики инвестиционной компании "Инвестиционный капитал Украина" (ICU) считают, что репрофайлинг облигаций внутреннего государственного займа уменьшит расходы по обслуживанию и погашению внутреннего государственного долга на 43 млрд гривен в 2017 и на 5 млрд гривен в 2018 гг.

Об этом Українським Новинам сообщили в компании.

Решение правительства провести репрофайлинг ОВГЗ из портфеля НБУ на 221,6 млрд гривен со средневзвешенной ставкой 12,85% годовых позволит сократить расходы государства на обслуживание и погашение внутреннего долга на 43 млрд гривен в 2017 году и на 5 млрд гривен в 2018 году ? при условии, что фактическая инфляция будет близкой к прогнозам НБУ.

"Минфин не будет погашать 25,7 млрд гривен облигаций в этом году, капитализирует порядка 7 млрд гривен процентов по ним, а также не будет выплачивать по ним купоны до конца года ещё на сумму около 10 млрд гривен. Суммарно это уменьшит расходы по обслуживанию и погашению долга в 2017 году на 43 млрд гривен", ? сказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Стоимость обслуживания новых выпусков ОВГЗ будет значительно ниже, чем средневзвешенная ставка старых ОВГЗ.

При прогнозе инфляции на 2018 год на уровне 6%, ставка составит 7,5%, в отличие от средневзвешенной ставки 12,8% по долгу, подлежащему обмену.

Он отметил, что при сумме более 200 млрд гривен разница составит порядка 5 млрд гривен за год.

По оценкам аналитиков группы ICU, наиболее существенным эффект экономии средств бюджета на обслуживании и погашении внутреннего долга будет в ближайшие 7 лет за счёт переноса значительных сумм погашений на более поздние периоды.

"Кроме погашений 2017 года на сумму 25,7 млрд гривен, на 2025-2047 годы будут перенесены ещё очень значительные выплаты 2018-2019 годов, в сумме 42,9 млрд гривен и 64,9 млрд гривен соответственно", ? сказал Котович.

При этом ключевым риском может стать увеличение расходов на обслуживание долга при существенном росте инфляции.

"Вероятно, именно по этой причине под репрофайлинг попадают не все облигации, а только их часть, немногим более половины. Это позволит снизить влияние роста инфляции на стоимость обслуживания. А также погасить часть облигаций раньше 2025 года", ? считает Тарас Котович.

Он не исключил, что такая привязка к уровню инфляции будет стимулировать правительство более качественно управлять бюджетом и проводить более уравновешенную фискальную политику.

В этом случае такой инструмент как ОВГЗ с выплатой купона в зависимости от уровня индекса потребительских цен может стать интересен для негосударственных пенсионных фондов, поскольку его доходность будет гарантированно выше уровня инфляции.

Как сообщали Українські Новини, в начале года Национальный банк и Министерство финансов начали обсуждение реструктуризации ОВГЗ в портфеле Нацбанка.

24 мая Кабмин одобрил репрофайлинг ОВГЗ на 229 млрд гривен в портфеле НБУ.

Процентная ставка по новым облигациям определена на уровне инфляции за последние 12 месяцев плюс 1,5 процентных пункта (п.п.).

В случае дефляции доход будет выплачен по ставке 1,5% годовых.

Решено провести репрофайлинг ОВГЗ из портфеля Нацбанка на 221,6 млрд гривен со средневзвешенной ставкой 12,85% годовых, а также сумму начисленного и неуплаченного на дату осуществления сделки купонного дохода по ним 7 млрд гривен.

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