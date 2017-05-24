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Нацбанк не согласен с условиями репрофайлинга ОВГЗ
Регулятор хочет исключить норму о возможности пересмотра доходности госбумаг в случае существенного роста инфляции.
«Мы будем настаивать на том, чтобы этой нормы не было в финальной версии документы», - заявил замглавы НБУ Олег Чурий.
Олег Чурий пояснил, по какому принципе отбирались бумаги для репрофайтинга ОВГЗ.
"Наша задача заключалась в том, чтобы сделать погашение ОВГЗ равномерным - примерно по 13 млрд грн в год. Если на какой-то год уже было запланировано погашение в меньшем объеме, то мы не будем перевыпускать эти бумаги - они будут погашаться по плану», - пояснил он. При отборе бумаг фактор их действующей ставки не учитывался.
В Нацбанке хотят, чтобы новые бумаги попали на вторничный рынок. «Но пока инвесторов не очень-то интересуют даже бумаги с фиксированной доходностью. Будем смотреть», - сказал Олег Чурий.
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