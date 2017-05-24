Кабмин одобрил реструктуризацию ОВГЗ на 229 млрд гривен в портфеле НБУ

Правительство Украины на заседании в среду одобрило выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму до 229 млрд грн с погашением в 2025-2047 годах для обмена ранее выпущенных ОВГЗ с погашением с июня 2017 года по ноябрь 2030 года, принадлежащих Национальному банку Украины (НБУ), передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно имеющемуся в распоряжении агентства проекту постановления, принятому без правок, процентная ставка по новым облигациям определена на уровне инфляции за последние 12 месяцев плюс 1,5 процентных пункта (п.п.).

В случае дефляции процентный доход будет выплачен по ставке 1,5% годовых.

В пояснительной записке к документу уточняется, что предполагается обменять на новые бумаги ОВГЗ из портфеля Нацбанка на номинальную сумму 221,6 млрд грн со средневзвешенной ставкой около 12,85% годовых, а также сумму начисленного и неуплаченного на дату осуществления сделки купонного дохода по ним около 7 млрд грн.

Всего по состоянию на 22 мая в собственности НБУ находились ОВГЗ на сумму 378 млрд грн, или около 55% их общего объема в обращении. Погашение свыше половины госбумаг в портфеле Нацбанка приходится на 2017-2020 годы: в 2017 году – 36,4 млрд грн, в 2018 году – 58,5 млрд грн, в 2019 году – 78 млрд грн и в 2020 годах – 47,9 млрд грн.

Согласно одобренному правительством документу ОВГЗ 120 выпусков будут обменяны на новые ОВГЗ 40 выпусков, которые будут погашаться раз в полгода, начиная с 10 мая 2018 года и заканчивая 10 ноября 2047 года. Процентный доход по ним будет выплачиваться ежегодно. При этом, за исключением первого купонного периода, при расчете доходности инфляция будет учитываться март к марту предыдущего года – при выплате в мае и сентябрь к сентябрю – при выплате в ноябре.

Первый купонный период начинается со дня сделки и завершается 10 мая или 10 ноября 2018 года в зависимости от даты погашения. Соответственно инфляция при его расчете учитывается с мая 2017 года по март 2018 года и с мая 2017 год по сентябрь 2018 года.

Номинал бумаг остается прежним – 1000 грн.

В собственности Нацбанка останутся уже выпущенные ОВГЗ на сумму 151,12 млрд грн со средневзвешенной ставкой около 12,3% и ежегодным погашением примерно по 13 млрд грн с 2018 по 2047 годы.

"В результате осуществления реструктуризации части портфеля ОВГЗ НБУ на предложенных условиях, экономия расходов по обслуживанию таких ОВГЗ в 2017 году прогнозируется на уровне около 10,1 млрд грн", – отмечено в пояснительной записке.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман 19 мая в Верховной Раде анонсировал скорое завершение репрофайлинга ОВГЗ НБУ, что позволит уже с июня направить сэкономленные деньги бюджета на строительство дорог. "Договорились с Нацбанком, что до конца мая будут приняты все необходимые решения (о репрофайлинге), и в июне мы выйдем с инициативой внесения изменений в бюджет, и первые 10 млрд грн будут направлены на дороги", – сказал глава правительства.

В.Гройсман отметил, что первоначально планировалось направить за счет репрофайлинга на дороги 15 млрд грн, однако теперь речь идет о 10 млрд грн, тогда как 4 млрд грн обеспечило перевыполнение таможенных поступлений, и до конца года эта сумма еще возрастет.

Механизм направления освободившихся за счет репрофайлинга ОВГЗ средств на дорожное строительство закреплен в законе о госбюджете-2017.