Финансовые новости
- |
- 24.05.17
- |
- 19:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кабмин одобрил реструктуризацию ОВГЗ на 229 млрд гривен в портфеле НБУ
14:32 24.05.2017 |
Правительство Украины на заседании в среду одобрило выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму до 229 млрд грн с погашением в 2025-2047 годах для обмена ранее выпущенных ОВГЗ с погашением с июня 2017 года по ноябрь 2030 года, принадлежащих Национальному банку Украины (НБУ), передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".
Согласно имеющемуся в распоряжении агентства проекту постановления, принятому без правок, процентная ставка по новым облигациям определена на уровне инфляции за последние 12 месяцев плюс 1,5 процентных пункта (п.п.).
В случае дефляции процентный доход будет выплачен по ставке 1,5% годовых.
В пояснительной записке к документу уточняется, что предполагается обменять на новые бумаги ОВГЗ из портфеля Нацбанка на номинальную сумму 221,6 млрд грн со средневзвешенной ставкой около 12,85% годовых, а также сумму начисленного и неуплаченного на дату осуществления сделки купонного дохода по ним около 7 млрд грн.
Всего по состоянию на 22 мая в собственности НБУ находились ОВГЗ на сумму 378 млрд грн, или около 55% их общего объема в обращении. Погашение свыше половины госбумаг в портфеле Нацбанка приходится на 2017-2020 годы: в 2017 году – 36,4 млрд грн, в 2018 году – 58,5 млрд грн, в 2019 году – 78 млрд грн и в 2020 годах – 47,9 млрд грн.
Согласно одобренному правительством документу ОВГЗ 120 выпусков будут обменяны на новые ОВГЗ 40 выпусков, которые будут погашаться раз в полгода, начиная с 10 мая 2018 года и заканчивая 10 ноября 2047 года. Процентный доход по ним будет выплачиваться ежегодно. При этом, за исключением первого купонного периода, при расчете доходности инфляция будет учитываться март к марту предыдущего года – при выплате в мае и сентябрь к сентябрю – при выплате в ноябре.
Первый купонный период начинается со дня сделки и завершается 10 мая или 10 ноября 2018 года в зависимости от даты погашения. Соответственно инфляция при его расчете учитывается с мая 2017 года по март 2018 года и с мая 2017 год по сентябрь 2018 года.
Номинал бумаг остается прежним – 1000 грн.
В собственности Нацбанка останутся уже выпущенные ОВГЗ на сумму 151,12 млрд грн со средневзвешенной ставкой около 12,3% и ежегодным погашением примерно по 13 млрд грн с 2018 по 2047 годы.
"В результате осуществления реструктуризации части портфеля ОВГЗ НБУ на предложенных условиях, экономия расходов по обслуживанию таких ОВГЗ в 2017 году прогнозируется на уровне около 10,1 млрд грн", – отмечено в пояснительной записке.
Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман 19 мая в Верховной Раде анонсировал скорое завершение репрофайлинга ОВГЗ НБУ, что позволит уже с июня направить сэкономленные деньги бюджета на строительство дорог. "Договорились с Нацбанком, что до конца мая будут приняты все необходимые решения (о репрофайлинге), и в июне мы выйдем с инициативой внесения изменений в бюджет, и первые 10 млрд грн будут направлены на дороги", – сказал глава правительства.
В.Гройсман отметил, что первоначально планировалось направить за счет репрофайлинга на дороги 15 млрд грн, однако теперь речь идет о 10 млрд грн, тогда как 4 млрд грн обеспечило перевыполнение таможенных поступлений, и до конца года эта сумма еще возрастет.
Механизм направления освободившихся за счет репрофайлинга ОВГЗ средств на дорожное строительство закреплен в законе о госбюджете-2017.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему киприотам Януковича сложно будет отсудить $1,5 млрд
|Генпрокуратура проводит обыски по месту жительства бывших должностных лиц Приватбанка
|Кто этот экс-губернатор Луганщины, которого задержали с чемоданом долларов
|Луценко - депутатам: создать Антикоррупционный суд как палату существующего суда быстрее и эффективнее
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Матиос заявил о задержании "смотрящего" за бизнесом Курченко
|Генпрокурор назвал трех "китов" современной коррупции в Украине
|Нардеп Вилкул лично организовывал "титушек" к 9 мая в Днепре – Луценко
|Матиос: обыски в областных налоговых проходят по делу о налоговых площадках, связанных с экс-министром Клименко
|Правоохранители проводят более 400 обысков у налоговиков в 15 областях в рамках одномоментной антикоррупционной операции
|Почему Мариуполь снова под прицелом
|Как Кутовой сбежал от земельной реформы в отставку
Это интересно
|Huawei представила гибридный Windows-планшет MateBook E и ноутбуки MateBook X и D
|Подразделение Alibaba планирует выпустить 1 млн смарт-грузовиков
|Инструкция по эксплуатации меня: читайте внимательно!
|Fiat на 40 процентов обновил компактвэн 500L
|В США украинский хакер приговорен к 2,5 года тюрьмы
|Мобильный телефон Vertu Signature Cobra Limited Edition стоимостью $360 000 доставят покупателю вертолетом
|Купленный за 10 фунтов бриллиант оказался редчайшим сокровищем