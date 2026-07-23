Глава JPMorgan зробив прогноз щодо епохи ШІ та попередив про ризики для ринків

Генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон заявив, що інвестори недооцінюють геополітичні та фіскальні ризики для світової економіки, пише CNBC. На його думку, нинішні оцінки акцій і довгострокових казначейських облігацій США не враховують повною мірою потенційні потрясіння, що може мати значення як для традиційних, так і для криптовалютних ринків, які дедалі частіше реагують на макроекономічні фактори.

«Я вважаю, що ці ризики, ймовірно, більші, ніж думає більшість людей», - наголосив Даймон.

Серед ключових загроз він назвав війни в Україні та на Близькому Сході, напруженість між США і Китаєм, а також зростання військових витрат на тлі рекордних бюджетних дефіцитів.





За словами банкіра, навіть якщо частина цих ризиків уже врахована в ринкових цінах, майбутній розвиток подій залишається невизначеним.

«Можливо, щось уже закладено в ціни, але те, що не закладено, - це те, що насправді станеться», - зазначив він.

Даймон не купував би ані акції, ані довгі держоблігації

Попри те, що індекс S&P 500 зріс майже на 10% із початку року завдяки стійкому споживчому попиту, уповільненню інфляції та ажіотажу навколо штучного інтелекту, глава JPMorgan вважає поточні оцінки надто оптимістичними.

Відповідаючи на запитання щодо довгострокових казначейських облігацій США, він сказав:

«Особисто - ні».

На його думку, навіть якщо інфляція повернеться до цільового рівня ФРС у 2%, дохідність 10-річних держоблігацій має перебувати в діапазоні 4-4,5%, що обмежує потенціал зростання їхньої вартості.





Не менш стриманою була й оцінка фондового ринку. Даймон зазначив, що міг би розглядати окремі компанії як «чудову інвестицію», однак не став би купувати широкий ринок за нинішніх мультиплікаторів.

Окремо він попередив, що хронічні бюджетні дефіцити США з часом можуть призвести до підвищення процентних ставок.

«На мою думку, це стане проблемою», - заявив Даймон, додавши, що інвестори вимагатимуть вищої компенсації за фінансування державного боргу.

Глава JPMorgan порівняв нинішній бум ШІ з епохою інтернету

Коментуючи інвестиційний бум у сфері штучного інтелекту, Даймон провів аналогію з розвитком інтернету наприкінці 1990-х років.

«Обсяг коштів, які зараз інвестують, величезний. Чи окупиться це загалом? Ймовірно, так само, як це сталося з інтернетом», - сказав він.

Водночас банкір наголосив, що шлях розвитку технології навряд чи відповідатиме нинішнім очікуванням ринку.

Він нагадав, що під час інтернет-буму багато ранніх лідерів, зокрема Yahoo та Netscape, згодом втратили свої позиції, тоді як справжні переможці - Google і Facebook - сформувалися значно пізніше.

Заяви Даймона пролунали на тлі серії обережних оцінок JPMorgan щодо ринків. Раніше банк переглянув прогноз ціни золота, знизивши очікування з $6000 до $4500 за унцію до кінця 2026 року та назвав розвиток приватної блокчейн-інфраструктури головним довгостроковим ризиком для біткоїна.

Він також підтвердив, що JPMorgan уже адаптує свою кадрову політику до нової реальності. За його словами, банк у майбутньому найматиме більше спеціалістів зі штучного інтелекту та менше традиційних банкірів, оскільки автоматизація дедалі глибше змінює фінансовий сектор.



