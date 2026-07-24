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Brent торгується вище $98: нафтовий ринок продовжує зростання
14:52 23.07.2026 |
Ціни на нафту зростають у четвер на тлі триваючої ескалації конфлікту на Близькому Сході, нафта марки Brent торгується вище $98 за барель.
Американські ПСО завершили 12-ту поспіль серію нічних ударів по Ірану, які тривали п'ять годин, повідомило Центральне командування ПСО США на Близькому Сході (CENTCOM).
Корпус вартових ісламської революції (КСІР) Ірану, у свою чергу, заявив про удар безпілотниками по авіабазі ПСО США "Алі аль-Салем" та табору "Аль-Адаїрі" в Кувейті. У ніч на четвер у генеральному штабі армії Кувейту повідомляли, що сили протиповітряної оборони відбивають атаки іранських безпілотників.
Ціна вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 14:25 становить $98,68 за барель, що на $4,61 (4,9%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою у вересні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подорожчали на $3,32 (3,82%) - до $90,15 за барель.
Окрім відновлення проблем із проходженням суден через Ормузьку протоку, новий фронт відкрили єменські хусити, які почали атакувати танкери, що перевозять саудівську нафту через Баб-ель-Мандебську протоку.
У четвер вони заявили, що провели "якісну військову операцію" проти двох саудівських танкерів у Червоному морі, стверджуючи, що судна порушили морську блокаду.
Незважаючи на це, два китайські супертанкери, що перевозять загалом 4 млн барелів саудівської нафти, намагаються вийти з Червоного моря через Баб-ель-Мандебську протоку, як свідчать дані моніторингу суден.
"Найближчим часом ціни на нафту, ймовірно, залишаться високими, оскільки ринок враховує тривожну ймовірність перебоїв у постачанні через другий стратегічно важливий морський коридор", - зазначає аналітик Pepperstone Ахмад Ассірі.
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