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Джеймі Даймон
Майже 16,5 тисяч гектарів агроземель розмінували в Україні
10:50 23.07.2026 |
У межах державної програми компенсації вартості гуманітарного розмінування оператори повернули у використання 16,4 тис. га агроугідь, виконавши 100 договорів загальною вартістю понад 966 млн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля.
«На сьогодні оператори вже вивільнили близько чверті всіх ідентифікованих забруднених сільськогосподарських земель. При цьому понад половину цього результату було досягнуто лише впродовж 2025 року. Ми поступово нарощуємо темпи гуманітарного розмінування і спроможності сектору. Але також ми бачимо високу активність заявників, які хочуть працювати на власній землі в безпечних умовах», - сказав заступник міністра економіки та довкілля Ігор Безкаравайний.
Найбільший обсяг робіт виконано у Харківській області, де оператори завершили 49 договорів на очищення 11,5 тис. га сільськогосподарських земель. Вартість виконаних робіт становила 676,7 млн грн.
У Київській області розмінували 2,4 тис. га у межах 14 договорів на загальну суму 136,6 млн грн. У Миколаївській області очищено 2,1 тис. га за 32 договорами вартістю 130,4 млн грн. На Херсонщині в межах бюджетної програми розмінували 368 га сільгоспземель за п'ятьма договорами, вартість робіт становила 22,5 млн грн.
За словами директора Центру гуманітарного розмінування Володимира Байди, паралельно з очищенням територій розбудовується система незалежного контролю якості виконаних робіт.
У Мінекономіки додали, що цьогоріч через розширення бюджетної програми прийом заявок розпочався у квітні. Станом на липень верифіковано заявки на розмінування агроземель на суму понад 925,2 млн грн, а Центр гуманітарного розмінування вже уклав 35 нових договорів на очищення 5,7 тис. га сільгоспугідь загальною вартістю 580,3 млн грн.
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