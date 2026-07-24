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Оренда квартир дорожчає: де українцям доведеться платити найбільше
13:46 23.07.2026 |
Про це свідчать результати дослідження "OLX Нерухомість", передає Уніан.
Медіанні ціни на квартири підскочили на 15%, тоді як орендувати приватний будинок стало дорожче на 29%.
Дефіцит пропозиції та стрибок попиту
За перші шість місяців року обсяг активних оголошень про оренду квартир зменшився на 5%.
Водночас інтерес з боку потенційних орендарів відчутно зріс: зараз на одну пропозицію припадає понад 15 відгуків, що на третину більше за показники початку року.
Де ціни зросли найбільше
Рекорденсменами за темпами подорожчання однокімнатних квартир стали:
Де вартість не змінилася
Цінові позначки залишилися на рівні початку року у Вінниці, Житомирі та Херсоні.
Найдорожче місто
Лідерство за абсолютного вартістю оренди однокімнатного житла традиційно утримує Ужгород.
Оренда будинків: зростання цін та попиту
Сегмент приватної забудови також демонструє високу активність. Кількість оголошень тут зросла на 13%, а середня кількість відгуків - на 9%. Медіанний ценник оренди будинку в Україні сягнув позначки 45 тис. грн.
Найдорожчий регіон - Київ із медіанною ціною 112 тис. грн на місяць (+7% за пів року).
Стрімке зростання цін на оренду будинків відбулося у Харкові (+82%), Тернополі (+77%) та Дніпрі (+67%).
Де ціни впали або застопорилися
У Луцьку, Рівному та Хмельницькому вартість не змінилася, тоді як у Миколаєві (-33%) та Івано-Франківську (-21%) спостерігається відчутне здешевлення.
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