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АНАЛІТИКА

Оренда квартир дорожчає: де українцям доведеться платити найбільше

13:46 23.07.2026 |

Економіка

 
У першому півріччі 2026 року в Україні зафіксували суттєве зростання вартості довгострокової оренди житла. 

Про це свідчать результати дослідження "OLX Нерухомість", передає Уніан.

Медіанні ціни на квартири підскочили на 15%, тоді як орендувати приватний будинок стало дорожче на 29%.


Дефіцит пропозиції та стрибок попиту

За перші шість місяців року обсяг активних оголошень про оренду квартир зменшився на 5%.

Водночас інтерес з боку потенційних орендарів відчутно зріс: зараз на одну пропозицію припадає понад 15 відгуків, що на третину більше за показники початку року.


Де ціни зросли найбільше

Рекорденсменами за темпами подорожчання однокімнатних квартир стали:

  • Харків (+40%);
  • Запоріжжя (+33%);
  • Суми (+27%);
  • Одеса (+26%);
  • Тернопіль (+22%).

    • Де вартість не змінилася

    Цінові позначки залишилися на рівні початку року у Вінниці, Житомирі та Херсоні.


    Найдорожче місто

    Лідерство за абсолютного вартістю оренди однокімнатного житла традиційно утримує Ужгород.

    Оренда будинків: зростання цін та попиту

    Сегмент приватної забудови також демонструє високу активність. Кількість оголошень тут зросла на 13%, а середня кількість відгуків - на 9%. Медіанний ценник оренди будинку в Україні сягнув позначки 45 тис. грн.

    Найдорожчий регіон - Київ із медіанною ціною 112 тис. грн на місяць (+7% за пів року).

    Стрімке зростання цін на оренду будинків відбулося у Харкові (+82%), Тернополі (+77%) та Дніпрі (+67%).


    Де ціни впали або застопорилися

    У Луцьку, Рівному та Хмельницькому вартість не змінилася, тоді як у Миколаєві (-33%) та Івано-Франківську (-21%) спостерігається відчутне здешевлення.
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

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