Фінансові новини
- |
- 24.07.26
- |
- 10:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бензин і дизель знову подорожчали: ціни на українських АЗС 23 липня
15:16 23.07.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 82,87 грн/л (здорожчав на 59 коп.); бензин марки А-95 - 79,03 грн/л (здорожчав на 63 коп.); бензин марки А-92 - 75,37 грн/л (здорожчав на 30 коп.); дизпальне - 83,00 грн/л (здорожчало на 1 грн 30 коп.). Середня ціна автогазу становить 41,00 грн/л, що на 65 коп. більше, ніж попереднього дня.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 77,9 грн/л; дизпальне - 80,4 грн/л; автогаз - 39,4 грн/л.
У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 73,95 грн/л; дизпальне - 79,95 грн/л; автогаз - 37,95 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 81,9 грн/л; дизпальне - 84,9 грн/л; автогаз - 41,9 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 74,81 грн/л; дизпальне - 79,9 грн/л; автогаз - 38,53 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 82,9 грн/л; дизпальне - 85,9 грн/л; автогаз - 41,9 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 77,9 грн/л; дизпальне - 84,9 грн/л; автогаз - 39,9 грн/л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ планує запровадити систему ризик-маркування для всіх платежів
Національний банк України (НБУ) пропонує зобов'язати надавачів платіжних послуг присвоювати кожній платіжній операції маркер низького, середнього або високого ризику, причому операції з високим ризиком мають автоматично зупинятися до з'ясування деталей та отримання підтвердження користувача, свідчить проєкт постанови регулятора.
|Міненерго запевнило, що тарифи на газ та електроенергію залишаться без змін
|У МВФ розкритикували рішення Ради щодо правил перевірки політично значущих осіб
|Британські L119 вироблятимуть в Україні: новий етап співпраці в оборонній сфері
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Автономність та батарея нових флагманів Apple iPhone 18 Pro Max
У РУБРИЦІ
|Бензин і дизель знову подорожчали: ціни на українських АЗС 23 липня
|Brent торгується вище $98: нафтовий ринок продовжує зростання
|Оренда квартир дорожчає: де українцям доведеться платити найбільше
|Україна шукає рішення після зупинки заходу суден до портів – Висоцький
|Уряд відмовився від ідеї створення Координаційного центру з бронювання
|Майже 16,5 тисяч гектарів агроземель розмінували в Україні
Бізнес
|Google включить усі резервні копії Android до квоти хмарного сховища
|Uber встановив у Варшаві термінали для замовлення поїздок без мобільного телефону
|Аналітики попередили про зростання кібератак на авто з бездротовими оновленнями
|Google доведеться допустити конкурентів Gemini до Android — рішення ЄС
|Пости Трампа за передплатою: трейдерам пропонували ранній доступ за $100 тисяч на місяць
|OpenAI більше не домінує: ринок ШІ змінює лідера
|ЄС вводить нові вікові обмеження для дітей у соціальних мережах