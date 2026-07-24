Бензин і дизель знову подорожчали: ціни на українських АЗС 23 липня

У четвер, 23 липня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 63 коп. до 79,03 грн/л, на дизельне пальне - на 1 грн 30 коп. до 83,00 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 82,87 грн/л (здорожчав на 59 коп.); бензин марки А-95 - 79,03 грн/л (здорожчав на 63 коп.); бензин марки А-92 - 75,37 грн/л (здорожчав на 30 коп.); дизпальне - 83,00 грн/л (здорожчало на 1 грн 30 коп.). Середня ціна автогазу становить 41,00 грн/л, що на 65 коп. більше, ніж попереднього дня.





У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 77,9 грн/л; дизпальне - 80,4 грн/л; автогаз - 39,4 грн/л.

У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 73,95 грн/л; дизпальне - 79,95 грн/л; автогаз - 37,95 грн/л.





У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 81,9 грн/л; дизпальне - 84,9 грн/л; автогаз - 41,9 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 74,81 грн/л; дизпальне - 79,9 грн/л; автогаз - 38,53 грн/л.





У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 82,9 грн/л; дизпальне - 85,9 грн/л; автогаз - 41,9 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 77,9 грн/л; дизпальне - 84,9 грн/л; автогаз - 39,9 грн/л.