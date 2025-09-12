Авторизация

Українські аграрії зібрали вже майже 30 мільйонів тонн зерна нового врожаю

11:58 12.09.2025 |

Новини АПК

 

В Україні станом на 12 вересня аграрії намолотили 29,15 млн тонн зернових та зернобобових культур на площі 7 007,9 тис. га, обмолочено 62% площ.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Укрінформ.

Зокрема, пшениці намолочено понад 22,18 млн т з площі 5 млн га; ячменю - 5,29 млн т (1,34 млн га), гороху - 611,6 тис. т (265,7 тис. га), а кукурудзи - 192,2 тис. т (із 54,1 тис. га).

Інших зернових і зернобобових зібрано 801,1 тис. т на площі 291,5 тис. га.

Українські аграрії зібрали вже майже 30 мільйонів тонн зерна нового врожаю

 

Лідером за обсягами збору залишаються аграрії Одещини, там намолочено понад 3,44 млн т зернових із 1,09 млн га. Провідні позиції у рейтингу залишаються за Вінниччиною (намолочено 2,4 млн т із 432,4 тис. га) та Кіровоградщиною (2,2 млн т із 535,5 тис. га).

Аграрії активно збирають олійні культури. Найбільше зібрано ріпаку - 3,24 млн т з площі 1,27 млн га, сої - 354,3 тис. т (204,7 тис. га), а соняшнику - 885,3 тис. т (570,3 тис. га). Цукрових буряків викопано 155,1 тис. т на площі 3,3 тис. га.

Аграрії Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської та Черкаської областей розпочали збір кукурудзи.
 

