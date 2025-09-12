Фінансові новини
- |
- 12.09.25
- |
- 13:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українські аграрії зібрали вже майже 30 мільйонів тонн зерна нового врожаю
11:58 12.09.2025 |
В Україні станом на 12 вересня аграрії намолотили 29,15 млн тонн зернових та зернобобових культур на площі 7 007,9 тис. га, обмолочено 62% площ.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Укрінформ.
Зокрема, пшениці намолочено понад 22,18 млн т з площі 5 млн га; ячменю - 5,29 млн т (1,34 млн га), гороху - 611,6 тис. т (265,7 тис. га), а кукурудзи - 192,2 тис. т (із 54,1 тис. га).
Інших зернових і зернобобових зібрано 801,1 тис. т на площі 291,5 тис. га.
Лідером за обсягами збору залишаються аграрії Одещини, там намолочено понад 3,44 млн т зернових із 1,09 млн га. Провідні позиції у рейтингу залишаються за Вінниччиною (намолочено 2,4 млн т із 432,4 тис. га) та Кіровоградщиною (2,2 млн т із 535,5 тис. га).
Аграрії активно збирають олійні культури. Найбільше зібрано ріпаку - 3,24 млн т з площі 1,27 млн га, сої - 354,3 тис. т (204,7 тис. га), а соняшнику - 885,3 тис. т (570,3 тис. га). Цукрових буряків викопано 155,1 тис. т на площі 3,3 тис. га.
Аграрії Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської та Черкаської областей розпочали збір кукурудзи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія заявляє про масовану атаку безпілотників
|МВФ знайшов «дірку» у фінансуванні України: треба ще до $20 млрд до 2027 року – Bloomberg
|Швеція передає 20-й пакет військової допомоги Україні на $836 млн
|Туск погодився відправити польських військових в Україну для навчання протидії дронам
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Україна просить поступок у внесках до бюджету ЄС під час переговорів про вступ
|Кодифікацію нових зразків зброї інтегрували до екосистеми порталів «Зброя» та Brave1
|Україна матиме 17,6 ГВт потужності в опалювальний сезон – Міненерго
|Програма дій уряду: вісім пріоритетів Мінекономіки
|Українські аграрії зібрали вже майже 30 мільйонів тонн зерна нового врожаю
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 12.09.25
Бізнес
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму
|BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse
|США почали відкликати ліцензії у китайських центрів тестування електроніки - Reuters