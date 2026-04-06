06.04.26
05:34
НБУ покарав дві страхові компанії штрафами
11:17 01.04.2026 |
Нацбанк України оштрафував дві страхові компанії за неналежний внутрішній контроль щодо укладання договорів.
Про це повідомляє Національний банк України.
АТ "Страхова компанія "ББС Іншуранс" має сплатити 2 507 630,00 грн, а ПРАТ "Українська пожежно-страхова компанія" 2 654 629,00 грн.
Такі рішення ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.
"Заходи впливу до страховиків застосовано за порушення вимог положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг", - говориться у повідомленні.
Страховики не створили "комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю". Ідеться про запровадження та виконання заходів з контролю щодо процесів укладання договорів страхування та перестрахування на всіх організаційних рівнях.
Вони зобов'язані сплатити штрафи впродовж місяця з дня набрання чинності цими рішеннями.
