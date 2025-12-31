Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Укрфінжитло отримало 30 мільярдів докапіталізації у вигляді ОВДП

«Українська фінансова житлова компанія» («Укрфінжитло») на виконання рішення Кабінету міністрів отримала 30 млрд грн докапіталізації у вигляді облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.

"Відповідно до урядового рішення, Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП на загальну суму 30 млрд грн, а Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України обміняло ці облігації на акції додаткової емісії ПрАТ «Укрфінжитло», випущені напередодні з метою збільшення статутного капіталу компанії", - йдеться у повідомленні.

У межах докапіталізації було випущено ОВДП з такими параметрами: 7 млрд грн - строк обігу 4 роки, ставка доходу 14,1% річних, купонний період 6 місяців; 10 млрд грн - строк обігу 5 років, ставка доходу 12,9% річних, купонний період 6 місяців; 13 млрд грн - строк обігу 7 років, ставка доходу 11,0% річних, купонний період 6 місяців.

За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, отримані ОВДП є довгостроковим фінансовим ресурсом, який використовуватиметься не в межах одного бюджетного періоду, а протягом кількох років - для стабільного фінансування «єОселя». Докапіталізація дозволить підтримувати обсяги кредитування та фінансувати десятки тисяч іпотечних кредитів у наступні роки.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3878
  0,1699
 0,40
EUR
 1
 49,8565
  0,2040
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9986  0,06 0,15 42,5968  0,10 0,23
EUR 49,4439  0,00 0,00 50,1682  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3300  0,00 0,00 42,3900  0,01 0,02
EUR 49,6575  0,14 0,28 49,7105  0,16 0,32

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес