Метінвест купив трубний завод у Румунії

Група "Метінвест" 16 грудня закрила угоду з придбання трубного заводу ArcelorMittal Tubular Products Iași у румунському місті Ясси, повідомила її пресслужба в середу.

Завод виробляє зварні конструкційні труби для будівництва, машинобудування, інфраструктури та аграрного сектору. Завод має п'ять трубних станів, дві лінії поздовжнього різання та дві лінії покриття. Максимальна потужність - 240 000 тонн продукції на рік.

Метінвест планує, що завод буде працювати на гарячекатаному рулоні, який виготовляється на Запоріжсталі.

"Новий завод для нас - це можливість завантажити роботою відразу два підприємства - в Яссах і Запоріжжі", - прокоментував завершення угоди генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков.

"Розташування активу в Румунії - лише за 600 км від Запоріжжя - дає нам змогу щороку постачати до 180 000 тонн гарячекатаного рулону виробництва Запоріжсталі. Це забезпечить румунському заводу регулярні замовлення та стабільну роботу", - додав операційний директор Метінвесту Олександр Мироненко.

Підприємство стало першим виробничим майданчиком Метінвесту в Румунії. Він має також активи в Італії, Болгарії, Великій Британії та США. Акціонером групи є Рінат Ахметов.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Румунія
 

