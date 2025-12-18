Фінансові новини
Метінвест купив трубний завод у Румунії
08:44 18.12.2025
Група "Метінвест" 16 грудня закрила угоду з придбання трубного заводу ArcelorMittal Tubular Products Iași у румунському місті Ясси, повідомила її пресслужба в середу.
Завод виробляє зварні конструкційні труби для будівництва, машинобудування, інфраструктури та аграрного сектору. Завод має п'ять трубних станів, дві лінії поздовжнього різання та дві лінії покриття. Максимальна потужність - 240 000 тонн продукції на рік.
Метінвест планує, що завод буде працювати на гарячекатаному рулоні, який виготовляється на Запоріжсталі.
"Новий завод для нас - це можливість завантажити роботою відразу два підприємства - в Яссах і Запоріжжі", - прокоментував завершення угоди генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков.
"Розташування активу в Румунії - лише за 600 км від Запоріжжя - дає нам змогу щороку постачати до 180 000 тонн гарячекатаного рулону виробництва Запоріжсталі. Це забезпечить румунському заводу регулярні замовлення та стабільну роботу", - додав операційний директор Метінвесту Олександр Мироненко.
Підприємство стало першим виробничим майданчиком Метінвесту в Румунії. Він має також активи в Італії, Болгарії, Великій Британії та США. Акціонером групи є Рінат Ахметов.
