Кабмін дозволив "Укренерго" купувати електроенергію у "Енергоатома" за двосторонніми договорами
08:08 07.01.2026 |
Уряд оновив порядок купівлі електроенергії для потреб НЕК "Укренерго". Відтепер оператор системи передачі зможе закуповувати електроенергію у НАЕК "Енергоатом" через спеціальні аукціони за двосторонніми договорами.
Це робить формування тарифу на передачу електроенергії більш передбачуваним і створює умови для уповільнення зростання тарифу, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
За новими правилами НАЕК "Енергоатом" продаватиме електроенергію для потреб НЕК "Укренерго", зокрема для покриття технологічних втрат, за прогнозованою ціною, сформованою на основі середньозважених ринкових показників, а не короткострокових коливань ринку. Це дозволить знизити витрати у тарифі на передачу, який безпосередньо впливає на кінцеву ціну для всіх непобутових споживачів.
Фактично рішення забезпечує більш стабільну та прозору модель ціноутворення для непобутових споживачів у частині тарифу на передачу електроенергії, дозволяючи підприємствам планувати собівартість без різких стрибків тарифів.
Продаж електроенергії для потреб НЕК "Укренерго" здійснюватиметься через спеціальні короткострокові електронні сесії з можливістю знижки 30% від середньозваженої ринкової ціни. Механізм діятиме лише під час воєнного стану та не потребує додаткових витрат із державного бюджету.
Як повідомлялося, завдяки аукціонам, проведеним у 2024 році, минулого року в енергосистемі України введено 423 МВт нових балансуючих потужностей. Зокрема, система отримала 117 МВт потужності від енергооб'єктів, що надають послугу резерву підтримки частоти (РПЧ).
Крім того, з'явилося 333 МВт потужності нових генераційних об'єктів, які забезпечують послугу автоматичного резерву відновлення частоти (аРВЧ).
