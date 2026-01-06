Авторизация

В індустріальних парках збудували 22 заводи торік: які сфери у пріоритеті

В Україні на кінець 2025 року в індустріальних парках було збудовано чи будувались 37 промислових підприємств. З них 22 заводи збудовані, ще 15 - в процесі будівництва.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Це підприємства у сфері агропереробки, виробництва продуктів харчування, меблевої і деревообробної промисловості, машинобудування та інші.

Крім цього, у 2025 році Мінекономіки ухвалило рішення про надання державного стимулювання 13 індустріальним паркам для реалізації 22 інфраструктурних проєктів на загальну суму 697,77 млн грн.

Державне стимулювання у 2025 році отримали:

  • індустріальний парк "КРОНОСПАН РІВНЕ" - 55,30 млн грн на будівництво інфраструктури для когенераційної установки;
  • індустріальний парк "КИТ" (Київська область) - 147,72 млн грн на будівництво внутрішньомайданчикових мереж;
  • індустріальний парк "Тернопіль" - 49,24 млн грн на будівництво ділянки вулиці та підведення інженерних мереж;
  • індустріальний парк "ФРУКТОВА ІНДУСТРІЯ" (Чернівецька область) - 150 млн грн на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури, у тому числі локальних очисних споруд стічних вод;
  • індустріальний парк "ВінІндастрі" (Вінницька область) - 46,88 млн грн на капремонт доріг та будівництво системи відведення дощових вод з очисними спорудами;
  • індустріальний парк "Сигнівка" (Львівська область) - 35,07 млн грн на будівництво внутрішньомайданчикових кабельних мереж, мереж протипожежного водопроводу, теплових мереж та дощового колектора;
  • індустріальний парк "Вінницький індустріальний парк" - 33,87 млн грн на будівництво дорожньої інфраструктури, зовнішніх мереж водопостачання та електропостачання;
  • індустріальний парк "Долина Стрий" (Львівська область) - 63,88 млн грн на будівництво зовнішніх мереж електропостачання, водопостачання та водовідведення, а також реконструкцію вулиці до індустріального парку;
  • індустріальний парк "Кривбас" (Дніпропетровська область) - 21,76 млн грн на будівництво зовнішніх інженерних мереж;
  • індустріальний парк SUNART (Миколаївська область) - 49,05 млн грн на будівництво котельної, монтаж систем пожежної безпеки, зовнішніх мереж водопостачання і каналізації, очисних споруд, а також благоустрій та озеленення території;
  • індустріальний парк "БФ ТЕРМІНАЛ" (Закарпатська область) - 11,91 млн грн на капремонт з'їзду з автодороги;
  • індустріальний парк "БІОСЕНС" (Черкаська область) - 24,73 млн грн на будівництво з'їзду з автодороги, технічного проїзду та мереж газопостачання;
  • індустріальний парк "Місто Скла" (Київська область) - 8,34 млн грн на будівництво мереж газопостачання.
    За матеріалами: Економічна правда
     

