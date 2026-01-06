В індустріальних парках збудували 22 заводи торік: які сфери у пріоритеті

В Україні на кінець 2025 року в індустріальних парках було
збудовано чи будувались 37 промислових підприємств. З них 22 заводи
збудовані, ще 15 - в процесі будівництва.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Це підприємства у сфері агропереробки, виробництва продуктів
харчування, меблевої і деревообробної промисловості, машинобудування та
інші.
Крім цього, у 2025 році Мінекономіки ухвалило рішення про надання
державного стимулювання 13 індустріальним паркам для реалізації 22
інфраструктурних проєктів на загальну суму 697,77 млн грн.
Державне стимулювання у 2025 році отримали:
індустріальний парк "КРОНОСПАН РІВНЕ" - 55,30 млн грн на будівництво інфраструктури для когенераційної установки;
індустріальний парк "КИТ" (Київська область) - 147,72 млн грн на будівництво внутрішньомайданчикових мереж;
індустріальний парк "Тернопіль" - 49,24 млн грн на будівництво ділянки вулиці та підведення інженерних мереж;
індустріальний парк "ФРУКТОВА ІНДУСТРІЯ" (Чернівецька область) -
150 млн грн на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури, у
тому числі локальних очисних споруд стічних вод;
індустріальний парк "ВінІндастрі" (Вінницька область) - 46,88
млн грн на капремонт доріг та будівництво системи відведення дощових вод
з очисними спорудами;
індустріальний парк "Сигнівка" (Львівська область) - 35,07 млн
грн на будівництво внутрішньомайданчикових кабельних мереж, мереж
протипожежного водопроводу, теплових мереж та дощового колектора;
індустріальний парк "Вінницький індустріальний парк" - 33,87
млн грн на будівництво дорожньої інфраструктури, зовнішніх мереж
водопостачання та електропостачання;
індустріальний парк "Долина Стрий" (Львівська область) - 63,88
млн грн на будівництво зовнішніх мереж електропостачання, водопостачання
та водовідведення, а також реконструкцію вулиці до індустріального
парку;
індустріальний парк "Кривбас" (Дніпропетровська область) - 21,76 млн грн на будівництво зовнішніх інженерних мереж;
індустріальний парк SUNART (Миколаївська область) - 49,05 млн
грн на будівництво котельної, монтаж систем пожежної безпеки, зовнішніх
мереж водопостачання і каналізації, очисних споруд, а також благоустрій
та озеленення території;
індустріальний парк "БФ ТЕРМІНАЛ" (Закарпатська область) - 11,91 млн грн на капремонт з'їзду з автодороги;
індустріальний парк "БІОСЕНС" (Черкаська область) - 24,73 млн
грн на будівництво з'їзду з автодороги, технічного проїзду та мереж
газопостачання;
індустріальний парк "Місто Скла" (Київська область) - 8,34 млн грн на будівництво мереж газопостачання.