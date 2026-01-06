Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Калушський трубний завод приватизували за 68 млн грн

Державну частку у санкційному підприємстві продали єдиному учаснику аукціону - ТОВ "АВР "Трембіта"

Минулого тижня Фонд державного майна провів аукціон з продажу 93% статутного капіталу ТОВ "Калушський трубний завод". Підприємство купило ТОВ "АВР "Трембіта" за 68,27 мільйона гривень. Це санкційний актив, тому всі кошти від приватизації надійдуть до фонду ліквідації наслідків збройної агресії, повідомив Фонд держмайна.

Ще 29 листопада регіональне відділення Фонду держмайна оголосило перші аукціони з продажу державних часток у двох калуських підприємствах: ТОВ "Торгівельний дім "Євротрубпласт" і ТОВ "Калушський трубний завод". Проте 23 грудня торги не відбулися через відсутність учасників.

Тоді 22 грудня оголосили другі аукціони - стартову ціну знизили вдвічі. Якщо спочатку державну частку оцінювали в 136,5 мільйона гривень без ПДВ, то на повторних торгах ціна становила 68,3 мільйона гривень.

Єдиним учасником аукціону стало ТОВ "АВР "Трембіта", яке й придбало підприємство. Решта 7% статутного капіталу заводу належить громадянину Ігорю Стрільцю.

За минулий тиждень Фонд держмайна провів п'ять онлайн-аукціонів у системі Prozorro. Три звичайні аукціони принесли 1,08 мільйона гривень, а два аукціони з продажу санкційного майна - 70,5 мільйона гривень. Калушський трубний завод став найдорожчим об'єктом приватизації цього тижня.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,4208
  0,1266
 0,30
EUR
 1
 49,5136
  0,0658
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1111  0,12 0,29 42,6604  0,10 0,24
EUR 49,3778  0,11 0,22 50,0685  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,5500  0,13 0,31 42,5800  0,13 0,31
EUR 49,8430  0,27 0,54 49,8610  0,26 0,53

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес