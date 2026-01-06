Калушський трубний завод приватизували за 68 млн грн

Державну частку у санкційному підприємстві продали єдиному учаснику аукціону - ТОВ "АВР "Трембіта"

Минулого тижня Фонд державного майна провів аукціон з продажу 93% статутного капіталу ТОВ "Калушський трубний завод". Підприємство купило ТОВ "АВР "Трембіта" за 68,27 мільйона гривень. Це санкційний актив, тому всі кошти від приватизації надійдуть до фонду ліквідації наслідків збройної агресії, повідомив Фонд держмайна.

Ще 29 листопада регіональне відділення Фонду держмайна оголосило перші аукціони з продажу державних часток у двох калуських підприємствах: ТОВ "Торгівельний дім "Євротрубпласт" і ТОВ "Калушський трубний завод". Проте 23 грудня торги не відбулися через відсутність учасників.

Тоді 22 грудня оголосили другі аукціони - стартову ціну знизили вдвічі. Якщо спочатку державну частку оцінювали в 136,5 мільйона гривень без ПДВ, то на повторних торгах ціна становила 68,3 мільйона гривень.

Єдиним учасником аукціону стало ТОВ "АВР "Трембіта", яке й придбало підприємство. Решта 7% статутного капіталу заводу належить громадянину Ігорю Стрільцю.

За минулий тиждень Фонд держмайна провів п'ять онлайн-аукціонів у системі Prozorro. Три звичайні аукціони принесли 1,08 мільйона гривень, а два аукціони з продажу санкційного майна - 70,5 мільйона гривень. Калушський трубний завод став найдорожчим об'єктом приватизації цього тижня.

