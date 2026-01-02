Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Виробник дронів "Вампір" став першим резидентом Defence City

Міністерство оборони надало статус першого резидента Defence City одній з найбільших компаній з виробництва безпілотників в Україні, виробнику дронів "Вампір", "Шрайк" та перехоплювачів шахедів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Defence City - державна політика зі створення сприятливих умов для масштабування оборонного виробництва, залучення інвестицій і розвитку українського ОПК.

Резиденти нового правового режиму отримують інструменти для розвитку виробництва:

  • звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування коштів у розвиток;
  • звільнення від земельного, майнового та екологічного податків;
  • спрощені митні процедури;
  • спеціальні гарантії захисту інформації та конфіденційності даних підприємства під час дії режиму;
  • державну підтримку релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей у разі необхідності.

    • Окрім цього з 31 грудня 2025 року НБУ послабив низку валютних обмежень для підтримки оборонно-промислового комплексу в межах запуску правового режиму Defence City.

    Дрони "вампір" розробила у 2022 році українська компанія SkyFall.

    Щоб долучитися до Defence City, компанія має подати до Міністерства оборони заяву про надання статусу резидента та необхідний пакет документів, зокрема підтвердження відповідності вимогам законодавства і участі в оборонних контрактах.

    Документи можна надіслати в електронній формі з кваліфікованим електронним підписом або поштою. Після розгляду Міноборони ухвалює рішення, і в разі позитивного результату компанію вносять до реєстру резидентів Defence City.

    За матеріалами: Економічна правда
     

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,1701
    		  0,1831
    		 0,43
    EUR
    		 1
    		 49,5499
    		  0,2448
    		 0,49

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,9333  0,01 0,03 42,5363  0,04 0,09
    EUR 49,3915  0,03 0,05 50,0811  0,04 0,07

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,2500  0,13 0,31 42,2900  0,07 0,17
    EUR 49,5550  0,13 0,27 49,5935  0,06 0,12

