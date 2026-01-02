Міністерство оборони надало статус першого резидента Defence City одній з найбільших компаній з виробництва безпілотників в Україні, виробнику дронів "Вампір", "Шрайк" та перехоплювачів шахедів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Defence City - державна політика зі створення сприятливих умов для масштабування оборонного виробництва, залучення інвестицій і розвитку українського ОПК.

Резиденти нового правового режиму отримують інструменти для розвитку виробництва:

звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування коштів у розвиток;

звільнення від земельного, майнового та екологічного податків;

спрощені митні процедури;

спеціальні гарантії захисту інформації та конфіденційності даних підприємства під час дії режиму;

державну підтримку релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей у разі необхідності.

Окрім цього з 31 грудня 2025 року НБУ послабив низку валютних обмежень для підтримки оборонно-промислового комплексу в межах запуску правового режиму Defence City.

Дрони "вампір" розробила у 2022 році українська компанія SkyFall.

Щоб долучитися до Defence City, компанія має подати до Міністерства оборони заяву про надання статусу резидента та необхідний пакет документів, зокрема підтвердження відповідності вимогам законодавства і участі в оборонних контрактах.

Документи можна надіслати в електронній формі з кваліфікованим електронним підписом або поштою. Після розгляду Міноборони ухвалює рішення, і в разі позитивного результату компанію вносять до реєстру резидентів Defence City.