Виробник дронів "Вампір" став першим резидентом Defence City
11:56 02.01.2026 |
Міністерство оборони надало статус першого резидента Defence City одній з найбільших компаній з виробництва безпілотників в Україні, виробнику дронів "Вампір", "Шрайк" та перехоплювачів шахедів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Defence City - державна політика зі створення сприятливих умов для масштабування оборонного виробництва, залучення інвестицій і розвитку українського ОПК.
Резиденти нового правового режиму отримують інструменти для розвитку виробництва:
Окрім цього з 31 грудня 2025 року НБУ послабив низку валютних обмежень для підтримки оборонно-промислового комплексу в межах запуску правового режиму Defence City.
Дрони "вампір" розробила у 2022 році українська компанія SkyFall.
Щоб долучитися до Defence City, компанія має подати до Міністерства оборони заяву про надання статусу резидента та необхідний пакет документів, зокрема підтвердження відповідності вимогам законодавства і участі в оборонних контрактах.
Документи можна надіслати в електронній формі з кваліфікованим електронним підписом або поштою. Після розгляду Міноборони ухвалює рішення, і в разі позитивного результату компанію вносять до реєстру резидентів Defence City.
