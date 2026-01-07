Авторизация

Concorde Capital змінила плани на завод "Кузня на Рибальському"

Компанія Concorde Capital Ігоря Мазепи змінила плани щодо ПрАТ "Кузня на Рибальському". Якщо початковий задум полягав у перепродажу активу, то тепер компанія хоче самостійно будувати на ділянці, розташованій у центрі Києва, йдеться в статті LIGA.net.

Щоб реалізувати проєкт, Concord збирається залучати інвесторів - міжнародних партнерів, які мають досвід роботи з масштабними проєктами міської забудови та готові інвестувати з довгостроковою перспективою після стабілізації безпекової ситуації.

"Першочерговим завданням є завершення всіх юридичних процедур і врегулювання статусу активу", - розповів LIGA.net директор інвестиційно-банківського департаменту компанії Ігор Сотник.

У кінці 2025 року Антимонопольний комітет погодив набуття кіпрською компанією Avalia Investments Мазепи контролю над Ewins Limited, холдинговою компанією "Кузні на Рибальському", бо раніше бізнесмен не був безпосереднім власником Кузні у звичайному розумінні.

Avalia Investments наприкінці 2022 року опосередковано отримала контроль над заводом, але із самого початку її метою було не володіння активом, а його швидкий перепродаж.

Законодавство України дозволяє придбання акцій, яке може призвести до монополізації ринку або обмеження конкуренції, без дозволу АМКУ виключно з метою подальшого перепродажу протягом одного року і за умови, що покупець не бере участі в управлінні компанією.

Тобто Avalia мала продати актив протягом року, щоб уникнути процедури отримання дозволу на концентрацію від АМКУ. Зробити їй це не вдалося, тому АМКУ двічі продовжував їй термін перепродажу.

Після нового рішення АМКУ Avalia Investments отримала право брати участь у голосуванні у вищому органі управління компанії Ewins Limited.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

