Нацбанк України у жовтні застосував штрафи й інші заходи щодо семи банків і чотирьох небанківських фінустанов. Про це повідомила пресслужба регулятора.

Заходи застосовані за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню отриманих злочинним шляхом доходів, фінансуванню тероризму й фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також валютного законодавства.

Банк Альянс отримав штраф 67,6 млн грн за неналежну організацію первинного фінмоніторингу, а також штраф у 15,9 млн грн за, зокрема, неналежну перевірку клієнтів.

МТБ Банк оштрафовано на 75 млн грн за, зокрема, неналежну перевірку клієнтів, невиконання обов'язку застосовувати ризикоорієнтований підхід, а також на 175 000 грн за неналежний валютний нагляд.

Штраф у 27,3 млн грн отримав Універсал банк за неналежну перевірку клієнтів, несвоєчасне інформування спеціально уповноваженого органу про прибуткові фінансові операції та/або спробу(и) здійснення видаткових фінансових операцій клієнта, активи якого заморожено.

Укрсиббанк оштрафовано на 11 млн грн за неналежну перевірку клієнтів, а також за несвоєчасне подання регулятору документів щодо виконання банком вимог у сфері протидії відмиванню коштів. Також банк отримав штраф у 500 000 грн за інші порушення.

АТ "РВС Банк" НБУ оштрафував на 3,8 млн грн за невиконання обов'язку застосовувати ризикоорієнтований підхід.

АТ "Комінбанк" оштрафовано на 1 млн грн за несвоєчасне повідомлення уповноваженому органу про порогові фінансові операції, а також за невиконання банком обов'язку встановити високий рівень ризику ділових відносин, зокрема щодо клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресорки.

На 500 000 грн оштрафовано АТ "Ідея Банк" за несвоєчасне виконання рішення спеціально уповноваженого органу щодо зупинення видаткових фінансових операцій за рахунком клієнта банку і про залишок коштів на рахунку клієнта, фінансові операції за яким були зупинені.

ФК "Мустанг Фінанс" оштрафовано на 731 000 грн, ФК "Абекор" - на 595 000 грн, а ТОВ "НоваПей Кредит" - на 255 000 грн за порушення низки вимог законодавства про запобігання відмиванню коштів.

Також за невиконання вимог закону про валюту 17 000 грн штрафу отримало ТОВ "ФК "Альянс Капітал Груп".

Пресслужба NovaPay повідомила, що компанія вже сплатила штраф, не оскаржуючи його.

"Більша частина зауважень регулятора стосувалась вдосконалення системи фінансового моніторингу наших клієнтів при кредитних операціях, в тому числі щодо аналізу джерел походження клієнтських коштів і цілей їх використання. Ми вже впровадили всі зміни, на яких акцентував увагу регулятор, і врахували всі його рекомендації", - повідомила компанія.