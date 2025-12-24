Авторизация

Інвестори Electronic Arts підтримали продаж компанії Саудівській Аравії за $55 млрд

08:48 24.12.2025 |

Новини IT

Акціонери Electronic Arts погодили продаж компанії за $55 млрд ($210 за акцію), угоду очолює Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF). Про це повідомляє Bloomberg.

$210 за акцію - це більше за ринкову вартість акцій Electronic Arts. Станом на 19 грудня їх закривали на рівні $204, а до оголошення угоди наприкінці вересня 2025 року ціна була $174.

Тепер угода, яка перетворить EA на приватну компанію майже повністю під контролем PIF (93,4% акцій), чекає на схвалення регуляторів. Проблем із цим, ймовірно, не буде, адже іншим учасником консорціуму є фонд Affinity Partners Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа.

Після завершення угоди, окрім PIF, власниками EA стануть фонд Affinity Partners із часткою 1,1% та Silver Lake із 5,5%. До речі, це буде найбільша приватизація з 2007 року, коли за $32 млрд викупили техаську енергетичну компанію.
За матеріалами: mezha.ua
 

