За два дні майже 100 дронів: РФ знову вдарила по об'єктах Нафтогазу, є критичні руйнування
13:49 24.12.2025
Другий день поспіль Росія цілеспрямовано атакує нафтогазову інфраструктуру Групи Нафтогаз.
Як передає Укрінформ, про це повідомив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький у Фейсбуці.
"Є критичні руйнування. Робота обладнання зупинена. Рятувальники та фахівці компанії працюють над ліквідацією наслідків цих атак. Одразу після цього почнуться відновлювальні роботи", - заявив очільник компанії.
Корецький зазначив, що сумарно за останні два дні проти виробничих обʼєктів Укрнафти застосовано майже 100 «Шахедів».
Як повідомлялося, під час нічної атаки 23 грудня ворог завдав ударів по виробничих об'єктах АТ "Укрнафта".
|Коломойський вже не мовчить. Чому олігарх знову згадав про "Укрнафту" та чим це загрожує державі?
|Франція надасть Україні системи ППО SAMP/T NG у 2026 році
|Україна виходить із зони «обмеженого дефолту»: Fitch підвищило рейтинг
|Ukraine Facility: Україна отримала від ЄС 2,3 млрд євро
