НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За два дні майже 100 дронів: РФ знову вдарила по об'єктах Нафтогазу, є критичні руйнування

Другий день поспіль Росія цілеспрямовано атакує нафтогазову інфраструктуру Групи Нафтогаз.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький у Фейсбуці.

"Є критичні руйнування. Робота обладнання зупинена. Рятувальники та фахівці компанії працюють над ліквідацією наслідків цих атак. Одразу після цього почнуться відновлювальні роботи", - заявив очільник компанії.

Корецький зазначив, що сумарно за останні два дні проти виробничих обʼєктів Укрнафти застосовано майже 100 «Шахедів».

Як повідомлялося, під час нічної атаки 23 грудня ворог завдав ударів по виробничих об'єктах АТ "Укрнафта".
 

