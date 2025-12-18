ВР продовжила тимчасовий мораторій на банкрутство «Південмашу» до 2027 року

Парламент ухвалив закон, який продовжив дію заборони на накладання арешту на майно та кошти ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» до 1 січня 2027 року.

Про це повідомив у Телеграмі народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

За інформацією Железняка, документ був підтриманий 243 голосами.

Згідно з попереднім рішенням парламенту, «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження» були доповнені тимчасовими нормами, які стосуються об'єктів державної власності та діятимуть на період воєнного стану. Зокрема, тимчасово, до 1 січня 2026 року, було зупинено вчинення виконавчих дій та заходів примусового виконання рішень (у тому числі накладення арешту на майно та кошти), за якими боржником є ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова», а стягувачем - держава, органи Пенсійного фонду України та ін.

«Враховуючи, що існує подальша потреба у забезпеченні безперервної роботи держпідприємства під час дії воєнного стану, зазначеним законопроєктом пропонується продовжити дію п. 106 розділу ІІ 3 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження» до 01 січня 2027 року», - йдеться у пояснювальній записці до документу.