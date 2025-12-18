Фінансові новини
18.12.25
- 12:03
RSS
мапа сайту
ВР продовжила тимчасовий мораторій на банкрутство «Південмашу» до 2027 року
09:41 18.12.2025 |
Парламент ухвалив закон, який продовжив дію заборони на накладання арешту на майно та кошти ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» до 1 січня 2027 року.
Про це повідомив у Телеграмі народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк, передає Укрінформ.
За інформацією Железняка, документ був підтриманий 243 голосами.
Згідно з попереднім рішенням парламенту, «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження» були доповнені тимчасовими нормами, які стосуються об'єктів державної власності та діятимуть на період воєнного стану. Зокрема, тимчасово, до 1 січня 2026 року, було зупинено вчинення виконавчих дій та заходів примусового виконання рішень (у тому числі накладення арешту на майно та кошти), за якими боржником є ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова», а стягувачем - держава, органи Пенсійного фонду України та ін.
«Враховуючи, що існує подальша потреба у забезпеченні безперервної роботи держпідприємства під час дії воєнного стану, зазначеним законопроєктом пропонується продовжити дію п. 106 розділу ІІ 3 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження» до 01 січня 2027 року», - йдеться у пояснювальній записці до документу.
