Підтримка Укрзалізниці з резервного фонду до кінця року має скласти ₴12,4 мільярда - Мінрозвитку

Стабільну роботу Укрзалізниці у 2025 році вдалося забезпечити завдяки низці оптимізаційних заходів у компанії та підтримці з резервного фонду бюджету.

Про це, підбиваючи підсумки роботи залізничної галузі у 2025 році, повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

«Мінрозвитку вдалося забезпечити стабільну роботу Укрзалізниці у 2025 році, у першу чергу пасажирських перевезень, через рішення уряду та низку оптимізаційних заходів Укрзалізниці. Підтримка з резервного фонду державного бюджету до кінця року має скласти 12,4 млрд грн, що дозволить забезпечити продовження соціально важливих перевезень, зокрема з прифронтових територій», - йдеться в повідомленні.

У міністерстві підкреслили, що цього року залізнична інфраструктура зазнавала системних та цілеспрямованих атак ворога. Попри це компанії вдалося у поточному році подовжити розвиток.

Так, на 20% було збільшено кількість квитків у поїздах сполученням з країнами ЄС, в тому числі завдяки запуску нових маршрутів: Київ - Бухарест, Харків - Перемишль, Кременчук - Перемишль, Кривий Ріг - Перемишль.

Уперше за часів Незалежності, збудовано нову колію європейського стандарту на ділянці Чоп - Ужгород (довжиною 22 км). Окрім цього запроваджено експериментальний проєкт, у межах якого прикордонний та митний контроль пасажирів, що прямують до Польщі, буде здійснюватися безпосередньо під час руху.

Поряд із міжнародними маршрутами суттєво покращилися і внутрішні пасажирські сервіси.

Укрзалізниця отримала 66 нових спальних вагонів, які зможуть забезпечити комфортніше перевезення не менше 1 млн пасажирів на рік. Окрім нових постачань, було відремонтовано та модернізовано 16 вагонів з урахуванням вимог доступності.

 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2812
  0,0974
 0,23
EUR
 1
 49,2153
  0,1218
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0445  0,16 0,37 42,6100  0,15 0,36
EUR 49,1028  0,25 0,52 49,7645  0,29 0,59

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3250  0,07 0,18 42,3550  0,08 0,18
EUR 49,5150  0,14 0,28 49,5300  0,14 0,28

