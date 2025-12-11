Фінансові новини
- |
- 11.12.25
- |
- 13:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Підтримка Укрзалізниці з резервного фонду до кінця року має скласти ₴12,4 мільярда - Мінрозвитку
08:29 11.12.2025 |
Стабільну роботу Укрзалізниці у 2025 році вдалося забезпечити завдяки низці оптимізаційних заходів у компанії та підтримці з резервного фонду бюджету.
Про це, підбиваючи підсумки роботи залізничної галузі у 2025 році, повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.
«Мінрозвитку вдалося забезпечити стабільну роботу Укрзалізниці у 2025 році, у першу чергу пасажирських перевезень, через рішення уряду та низку оптимізаційних заходів Укрзалізниці. Підтримка з резервного фонду державного бюджету до кінця року має скласти 12,4 млрд грн, що дозволить забезпечити продовження соціально важливих перевезень, зокрема з прифронтових територій», - йдеться в повідомленні.
У міністерстві підкреслили, що цього року залізнична інфраструктура зазнавала системних та цілеспрямованих атак ворога. Попри це компанії вдалося у поточному році подовжити розвиток.
Так, на 20% було збільшено кількість квитків у поїздах сполученням з країнами ЄС, в тому числі завдяки запуску нових маршрутів: Київ - Бухарест, Харків - Перемишль, Кременчук - Перемишль, Кривий Ріг - Перемишль.
Уперше за часів Незалежності, збудовано нову колію європейського стандарту на ділянці Чоп - Ужгород (довжиною 22 км). Окрім цього запроваджено експериментальний проєкт, у межах якого прикордонний та митний контроль пасажирів, що прямують до Польщі, буде здійснюватися безпосередньо під час руху.
Поряд із міжнародними маршрутами суттєво покращилися і внутрішні пасажирські сервіси.
Укрзалізниця отримала 66 нових спальних вагонів, які зможуть забезпечити комфортніше перевезення не менше 1 млн пасажирів на рік. Окрім нових постачань, було відремонтовано та модернізовано 16 вагонів з урахуванням вимог доступності.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС погодив механізм відмови від російського газу
|Єврокомісія хоче пришвидшити створення "трибуналу для Путіна" за злочин агресії
|У ЄС відреагували на заяву Трампа про необхідність президентських виборів в Україні
|Україна досягла домовленості про реструктуризацію ВВП-варантів зі спецкомітетом їх власників
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Підтримка Укрзалізниці з резервного фонду до кінця року має скласти ₴12,4 мільярда - Мінрозвитку
|Світовий банк вперше інвестує у дві українські страхові компані
|Нацбанк оштрафував банк "Південний" майже на 20 мільйонів
|Суд відкрив провадження про банкрутство другого фармзаводу Жеваго
|"3000 км Україною": за день українці оформили понад 4000 квитків
|Шмигаль розповів про оновлення наглядових рад у ОПК
Бізнес
|Китайські виробники смартфонів посилюють тиск на Apple через затримку запуску ШІ-фукнцій
|ЄС почав розслідування проти Google через використання онлайн-контенту для тренування ШІ
|В Україні попит на електромобілі за рік виріс в 2,5 рази
|Трамп дозволив постачання Китаю чипів Nvidia та анонсував 25% мита з таких продажів
|ШІ-продукти OpenAI економлять працівникам до 60 хвилин на день - Bloomberg
|Google та Apple спрощують перехід між Android і iOS
|Виробники смартфонів хочуть повернути microSD, щоб перекласти придбання пам'яті на користувача