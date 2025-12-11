Підтримка Укрзалізниці з резервного фонду до кінця року має скласти ₴12,4 мільярда - Мінрозвитку

Стабільну роботу Укрзалізниці у 2025 році вдалося забезпечити завдяки низці оптимізаційних заходів у компанії та підтримці з резервного фонду бюджету.

Про це, підбиваючи підсумки роботи залізничної галузі у 2025 році, повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

«Мінрозвитку вдалося забезпечити стабільну роботу Укрзалізниці у 2025 році, у першу чергу пасажирських перевезень, через рішення уряду та низку оптимізаційних заходів Укрзалізниці. Підтримка з резервного фонду державного бюджету до кінця року має скласти 12,4 млрд грн, що дозволить забезпечити продовження соціально важливих перевезень, зокрема з прифронтових територій», - йдеться в повідомленні.

У міністерстві підкреслили, що цього року залізнична інфраструктура зазнавала системних та цілеспрямованих атак ворога. Попри це компанії вдалося у поточному році подовжити розвиток.

Так, на 20% було збільшено кількість квитків у поїздах сполученням з країнами ЄС, в тому числі завдяки запуску нових маршрутів: Київ - Бухарест, Харків - Перемишль, Кременчук - Перемишль, Кривий Ріг - Перемишль.

Уперше за часів Незалежності, збудовано нову колію європейського стандарту на ділянці Чоп - Ужгород (довжиною 22 км). Окрім цього запроваджено експериментальний проєкт, у межах якого прикордонний та митний контроль пасажирів, що прямують до Польщі, буде здійснюватися безпосередньо під час руху.

Поряд із міжнародними маршрутами суттєво покращилися і внутрішні пасажирські сервіси.

Укрзалізниця отримала 66 нових спальних вагонів, які зможуть забезпечити комфортніше перевезення не менше 1 млн пасажирів на рік. Окрім нових постачань, було відремонтовано та модернізовано 16 вагонів з урахуванням вимог доступності.