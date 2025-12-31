Фінансові новини
Мережа магазинів "Аврора" отримала спрощені процедури на митниці
10:16 31.12.2025 |
Компанія "Вигідна покупка" (мережа магазинів "Аврора") 30 грудня 2025 року отримала статус авторизованого економічного оператора (АЕО) в Україні, який дає переваги та спрощення в процесі митного оформлення. Про це повідомив її співзасновник і гендиректор Тарас Панасенко.
"Для нас це про першочерговий пропуск на кордоні та менше бюрократії", - пояснив бізнесмен переваги нового статусу.
Статус АЕО - це спеціальний знак довіри для підприємств, які працюють у міжнародних ланцюгах постачання. Він підтверджує, що компанія є надійною, безпечною та дотримується високих стандартів.
Підприємство, яке отримало авторизацію АЕО, має право на спрощене декларування, першочергове виконання митних формальностей, зниження ступеня ризику системою митного оформлення, виділену смугу руху на пункті пропуску тощо.
Статус отримують виробники, експортери, імпортери, експедитори.
У 2024 році частка обсягу імпорту та експорту товарів підприємствами, яким надано авторизацію АЕО, становила понад 5% загального товарообігу у грошовому еквіваленті, тоді як за 2023 рік ця частка становила 1%.
