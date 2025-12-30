Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Виробник Фламінго і дронів Fire Point продає 30% акцій. За скільки і хто купує

Об'єднані Арабські Емірати оголосили про намір купити частку української defense-tech компанії Fire Point. Загалом виробника зброї оцінили у $2,5 млрд. Про це стало відомо BBC News Україна з конфіденційних джерел у компанії, обізнаних з деталями угоди.

Це унікальний випадок для української defense-індустрії.

За інформацією джерел, оборонна група EDGE, що належить суверенному фонду Об'єднані Арабські Емірати, планує придбати міноритарну частку в українській компанії.

За словами джерел, у межах угоди продадуть 30% частки компанії.

Сума угоди становить близько $760 млн.

Компанія FP вже подала потрібні документи до антимонопольного комітету.

Раніше стало відомо, що Тімур Міндіч нібито хотів купити частку FP, але отримав відмову від власників.

Компанію заснували в 2022 році Денис Штілерман і Єгор Скалига, пізніше до них приєдналася Ірина Терех.
За матеріалами: BBC Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3878
  0,1699
 0,40
EUR
 1
 49,8565
  0,2040
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9367  0,11 0,27 42,5000  0,13 0,30
EUR 49,4415  0,13 0,27 50,1078  0,15 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3300  0,13 0,31 42,4000  0,09 0,21
EUR 49,7970  0,03 0,06 49,8705  0,02 0,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес