Виробник Фламінго і дронів Fire Point продає 30% акцій. За скільки і хто купує

Об'єднані Арабські Емірати оголосили про намір купити частку української defense-tech компанії Fire Point. Загалом виробника зброї оцінили у $2,5 млрд. Про це стало відомо BBC News Україна з конфіденційних джерел у компанії, обізнаних з деталями угоди.

Це унікальний випадок для української defense-індустрії.

За інформацією джерел, оборонна група EDGE, що належить суверенному фонду Об'єднані Арабські Емірати, планує придбати міноритарну частку в українській компанії.

За словами джерел, у межах угоди продадуть 30% частки компанії.

Сума угоди становить близько $760 млн.

Компанія FP вже подала потрібні документи до антимонопольного комітету.

Раніше стало відомо, що Тімур Міндіч нібито хотів купити частку FP, але отримав відмову від власників.

Компанію заснували в 2022 році Денис Штілерман і Єгор Скалига, пізніше до них приєдналася Ірина Терех.