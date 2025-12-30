Фінансові новини
Виробник Фламінго і дронів Fire Point продає 30% акцій. За скільки і хто купує
14:15 30.12.2025
Об'єднані Арабські Емірати оголосили про намір купити частку української defense-tech компанії Fire Point. Загалом виробника зброї оцінили у $2,5 млрд. Про це стало відомо BBC News Україна з конфіденційних джерел у компанії, обізнаних з деталями угоди.
Це унікальний випадок для української defense-індустрії.
За інформацією джерел, оборонна група EDGE, що належить суверенному фонду Об'єднані Арабські Емірати, планує придбати міноритарну частку в українській компанії.
За словами джерел, у межах угоди продадуть 30% частки компанії.
Сума угоди становить близько $760 млн.
Компанія FP вже подала потрібні документи до антимонопольного комітету.
Раніше стало відомо, що Тімур Міндіч нібито хотів купити частку FP, але отримав відмову від власників.
Компанію заснували в 2022 році Денис Штілерман і Єгор Скалига, пізніше до них приєдналася Ірина Терех.
|
|
