Укрпошта знизила вартість доставки для бізнесу, який працює з автоматизованою системою

АТ "Укрпошта" запровадило спеціальний тариф на доставку для бізнесу, який працює з системою KeyCRM; тариф діятиме до квітня.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти, передає Укрінформ.

"Національний поштовий оператор доставлятиме замовлення користувачів KeyCRM по всій країні від 40 грн, здебільшого за 1-3 дні. Вартість послуг для підприємців визначається за тарифом "Базовий", при цьому строки обробки відправлень відповідають умовам "Пріоритетний", - ідеться у повідомленні.

Щоб скористатися пропозицією, необхідно використати API-ключі KeyCRM. Детальна інструкція з налаштування доступна на офіційному сайті компанії.

Спеціальні умови діятимуть до 31 березня 2026 року.

«Укрпошта послідовно розвиває партнерства з CRM-платформами та сервісами e-com, щоб український бізнес мав доступ до вигідних тарифів і швидкої доставки у кожен куточок країни», - прокоментували у компанії.

В Укрпошті нагадали, що KeyCRM - українська CRM-система для автоматизації будь-якого бізнесу в єдиному вікні. Вона дозволяє централізувати комунікацію з клієнтами, обробляти замовлення, керувати продажами, синхронізувати дані з маркетплейсами та автоматизувати багато інших операцій в одному інтерфейсі.