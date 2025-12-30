Фінансові новини
Укрпошта знизила вартість доставки для бізнесу, який працює з автоматизованою системою
10:58 30.12.2025
АТ "Укрпошта" запровадило спеціальний тариф на доставку для бізнесу, який працює з системою KeyCRM; тариф діятиме до квітня.
Про це повідомляє пресслужба Укрпошти, передає Укрінформ.
"Національний поштовий оператор доставлятиме замовлення користувачів KeyCRM по всій країні від 40 грн, здебільшого за 1-3 дні. Вартість послуг для підприємців визначається за тарифом "Базовий", при цьому строки обробки відправлень відповідають умовам "Пріоритетний", - ідеться у повідомленні.
Щоб скористатися пропозицією, необхідно використати API-ключі KeyCRM. Детальна інструкція з налаштування доступна на офіційному сайті компанії.
Спеціальні умови діятимуть до 31 березня 2026 року.
«Укрпошта послідовно розвиває партнерства з CRM-платформами та сервісами e-com, щоб український бізнес мав доступ до вигідних тарифів і швидкої доставки у кожен куточок країни», - прокоментували у компанії.
В Укрпошті нагадали, що KeyCRM - українська CRM-система для автоматизації будь-якого бізнесу в єдиному вікні. Вона дозволяє централізувати комунікацію з клієнтами, обробляти замовлення, керувати продажами, синхронізувати дані з маркетплейсами та автоматизувати багато інших операцій в одному інтерфейсі.
