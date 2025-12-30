Авторизация

Укрпошта знизила вартість доставки для бізнесу, який працює з автоматизованою системою

АТ "Укрпошта" запровадило спеціальний тариф на доставку для бізнесу, який працює з системою KeyCRM; тариф діятиме до квітня.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти, передає Укрінформ.

"Національний поштовий оператор доставлятиме замовлення користувачів KeyCRM по всій країні від 40 грн, здебільшого за 1-3 дні. Вартість послуг для підприємців визначається за тарифом "Базовий", при цьому строки обробки відправлень відповідають умовам "Пріоритетний", - ідеться у повідомленні.

Щоб скористатися пропозицією, необхідно використати API-ключі KeyCRM. Детальна інструкція з налаштування доступна на офіційному сайті компанії.

Спеціальні умови діятимуть до 31 березня 2026 року.

«Укрпошта послідовно розвиває партнерства з CRM-платформами та сервісами e-com, щоб український бізнес мав доступ до вигідних тарифів і швидкої доставки у кожен куточок країни», - прокоментували у компанії.

В Укрпошті нагадали, що KeyCRM - українська CRM-система для автоматизації будь-якого бізнесу в єдиному вікні. Вона дозволяє централізувати комунікацію з клієнтами, обробляти замовлення, керувати продажами, синхронізувати дані з маркетплейсами та автоматизувати багато інших операцій в одному інтерфейсі.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2179
  0,2848
 0,68
EUR
 1
 49,6525
  0,2260
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9367  0,11 0,27 42,5000  0,13 0,30
EUR 49,4415  0,13 0,27 50,1078  0,15 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3200  0,12 0,28 42,3500  0,04 0,09
EUR 49,8275  0,00 0,00 49,8500  0,00 0,00

Бізнес