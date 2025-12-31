Фінансові новини
НБУ у 2026р. перевірить інформаційну безпеку та кіберзахист у 6 банках
09:44 31.12.2025 |
Національний банк України (НБУ) у першому кварталі 2026 року проведе перевірку з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у Кредобанку, повідомляється на сайті регулятора.
Відповідно до затвердженого плану проведення інспекційних перевірок банків на 2026 рік, у другому кварталі такі перевірки заплановані в ОТП Банку та Оксі Банку, у третьому кварталі - у банку "Кредит Дніпро", у четвертому кварталі - банках "Український капітал" та Укрсиббанк.
У Нацбанку зазначили, що фахівці регулятора здійснюватимуть перевірки безпосередньо у банках, зокрема, з вивченням упроваджених заходів захисту інформації та аналізом ефективності процесів управління інформаційною безпекою.
Регулятор уточнив, що планування виїзних перевірок здійснюється на підставі ризик-орієнтованого підходу та з урахуванням наявної інформації про факти, події й обставини роботи банків, зокрема, особливостей їх функціонування, характеру та обсягів надання послуг.
Перевірки з питань дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг проводитимуться лише щодо банків - кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, відомості про яких внесені до довірчого списку.
Як повідомлялося, загалом до плану інспекційних перевірок банків на 2026 рік включено дев'ять установ. Окрім шести банків, у яких заплановані перевірки з питань інформаційної безпеки та кіберзахисту, за іншими напрямами перевірок у перелік також включено ПроКредит Банк, Правекс банк та Піреус Банк.
