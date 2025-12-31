Авторизация

НБУ у 2026р. перевірить інформаційну безпеку та кіберзахист у 6 банках

Національний банк України (НБУ) у першому кварталі 2026 року проведе перевірку з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у Кредобанку, повідомляється на сайті регулятора.

Відповідно до затвердженого плану проведення інспекційних перевірок банків на 2026 рік, у другому кварталі такі перевірки заплановані в ОТП Банку та Оксі Банку, у третьому кварталі - у банку "Кредит Дніпро", у четвертому кварталі - банках "Український капітал" та Укрсиббанк.

У Нацбанку зазначили, що фахівці регулятора здійснюватимуть перевірки безпосередньо у банках, зокрема, з вивченням упроваджених заходів захисту інформації та аналізом ефективності процесів управління інформаційною безпекою.

Регулятор уточнив, що планування виїзних перевірок здійснюється на підставі ризик-орієнтованого підходу та з урахуванням наявної інформації про факти, події й обставини роботи банків, зокрема, особливостей їх функціонування, характеру та обсягів надання послуг.

Перевірки з питань дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг проводитимуться лише щодо банків - кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, відомості про яких внесені до довірчого списку.

Як повідомлялося, загалом до плану інспекційних перевірок банків на 2026 рік включено дев'ять установ. Окрім шести банків, у яких заплановані перевірки з питань інформаційної безпеки та кіберзахисту, за іншими напрямами перевірок у перелік також включено ПроКредит Банк, Правекс банк та Піреус Банк.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3878
  0,1699
 0,40
EUR
 1
 49,8565
  0,2040
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9986  0,06 0,15 42,5968  0,10 0,23
EUR 49,4439  0,00 0,00 50,1682  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3300  0,00 0,00 42,3900  0,01 0,02
EUR 49,6575  0,14 0,28 49,7105  0,16 0,32

