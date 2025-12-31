РВС Банк став Юте Банком, його хоче купити естонська фінтех-компанія

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створив ПрАТ "Перехідний банк "Юте Банк" на базі неплатоспроможного РВС Банку, повідомила пресслужба фонду в середу.

"24 грудня 2025 року перехідний банк "Юте Банк" отримав банківську ліцензію про право на здійснення банківської діяльності відповідно до вимог законодавства України", - йдеться у повідомлені ФГВФО в середу.

Перехідний банк надалі продадуть інвестору.

На сайті Антимонопольного комітету повідомляється, що він отримав заяву естонської фінтех-компанії Iute Group AS про надання попередніх висновків щодо необхідності отримання дозволу на набуття контролю над ПрАТ "Перехідний банк "Юте Банк".

Iute досі не була присутня на українському ринку, але вона веде бізнес у сусідній Молдові, де у 2022 році придбала Energbank.

За даними НБУ, на 1 листопада 2025 року РВС Банк посідав 53-тє місце серед 60 платоспроможних банків за розміром активів - 819,8 млн грн.

4 листопада Національний банк визнав РВС Банк неплатоспроможним через недостатність нормативів капіталу й подання неправдивої інформації щодо фінансового стану.