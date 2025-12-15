Фінансові новини
- |
- 15.12.25
- |
- 11:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Камишін достроково припиняє повноваження члена наглядової ради Укрзалізниці
08:07 15.12.2025 |
Олександр Камишін припинить повноваження члена наглядової ради АТ "Укрзалізниця" 29 грудня 2025 року.
Як передає Укрінформ, про це Укрзалізниця повідомила у Фейсбуці.
Член наглядової ради товариства Камишін прийняв рішення достроково припинити свої повноваження і завершить свою каденцію 29 грудня 2025 року, ідеться в повідомленні.
Як радник Президента України зі стратегічних питань Камишін координує низку ключових оборонних проєктів та запускає нові, що наразі вимагає повної концентрації зусиль. Відтак він змушений відмовитися від представлення інтересів держави у складі наглядової ради УЗ, що також потребує постійної уваги та залученості, зауважили в Укрзалізниці.
В УЗ заявили, що повідомлять про подальші кроки: заповнення позиції представника держави у складі наглядової ради товариства відбуватиметься у чіткій відповідності до чинних норм і процедур.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС домовились про скасування принципу одностайності щодо продовження заморозки активів РФ – ЗМІ
|BlackRock долучилась до перемовин про відновлення України
|ЄС погодив механізм відмови від російського газу
|Єврокомісія хоче пришвидшити створення "трибуналу для Путіна" за злочин агресії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|ФДМ знову спробує продати Сумихімпром. На попередній аукціон ніхто не прийшов
|Камишін достроково припиняє повноваження члена наглядової ради Укрзалізниці
|Підтримка Укрзалізниці з резервного фонду до кінця року має скласти ₴12,4 мільярда - Мінрозвитку
|Світовий банк вперше інвестує у дві українські страхові компані
|Нацбанк оштрафував банк "Південний" майже на 20 мільйонів
|Суд відкрив провадження про банкрутство другого фармзаводу Жеваго
Бізнес
|У Китаї дебютували перші накопичувачі нового формату Mini SSD зі швидкістю читання до 3700 МБ/с
|Ford та Renault спільно вироблятимуть доступні електромобілі в Європі, щоб конкурувати з китайськими автовиробниками
|У Єврокомісії заявили, що не піддадуться тиску США щодо контролю над техгігантами
|Китайські виробники смартфонів посилюють тиск на Apple через затримку запуску ШІ-фукнцій
|ЄС почав розслідування проти Google через використання онлайн-контенту для тренування ШІ
|В Україні попит на електромобілі за рік виріс в 2,5 рази
|Трамп дозволив постачання Китаю чипів Nvidia та анонсував 25% мита з таких продажів