Камишін достроково припиняє повноваження члена наглядової ради Укрзалізниці

Олександр Камишін припинить повноваження члена наглядової ради АТ "Укрзалізниця" 29 грудня 2025 року.

Як передає Укрінформ, про це Укрзалізниця повідомила у Фейсбуці.

Член наглядової ради товариства Камишін прийняв рішення достроково припинити свої повноваження і завершить свою каденцію 29 грудня 2025 року, ідеться в повідомленні.

Як радник Президента України зі стратегічних питань Камишін координує низку ключових оборонних проєктів та запускає нові, що наразі вимагає повної концентрації зусиль. Відтак він змушений відмовитися від представлення інтересів держави у складі наглядової ради УЗ, що також потребує постійної уваги та залученості, зауважили в Укрзалізниці.

В УЗ заявили, що повідомлять про подальші кроки: заповнення позиції представника держави у складі наглядової ради товариства відбуватиметься у чіткій відповідності до чинних норм і процедур.



