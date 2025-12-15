Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Камишін достроково припиняє повноваження члена наглядової ради Укрзалізниці

Олександр Камишін припинить повноваження члена наглядової ради АТ "Укрзалізниця" 29 грудня 2025 року.

Як передає Укрінформ, про це Укрзалізниця повідомила у Фейсбуці.

Член наглядової ради товариства Камишін прийняв рішення достроково припинити свої повноваження і завершить свою каденцію 29 грудня 2025 року, ідеться в повідомленні.

Як радник Президента України зі стратегічних питань Камишін координує низку ключових оборонних проєктів та запускає нові, що наразі вимагає повної концентрації зусиль. Відтак він змушений відмовитися від представлення інтересів держави у складі наглядової ради УЗ, що також потребує постійної уваги та залученості, зауважили в Укрзалізниці.

В УЗ заявили, що повідомлять про подальші кроки: заповнення позиції представника держави у складі наглядової ради товариства відбуватиметься у чіткій відповідності до чинних норм і процедур.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1936
  0,0785
 0,19
EUR
 1
 49,4678
  0,0476
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9382  0,07 0,16 42,4764  0,01 0,01
EUR 49,2289  0,03 0,06 49,8889  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на 12.12.25, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1900  0,03 0,08 42,2100  0,02 0,05
EUR 49,5520  0,06 0,13 49,5585  0,04 0,09

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес