Фінансові новини

За перший день старту програми "3000 км Україною" українці оформили понад 4000 квитків до або із прифронтових регіонів.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

"Відсьогодні Укрзалізниця запустила можливість оформити 3000 км поїздок. Їх залізниця пропонує використати у непікові періоди, коли є вільні місця", - зазначив він.

На початковому етапі програма зосереджена на маршрутах прифронтових громад.

"На сьогодні пропозицію вже активували понад 100 000 користувачів у застосунку. Найпопулярніші напрямки - Харківщина та Запоріжжя. Пасажири забронювали 2 500 000 безкоштовних кілометрів", - повідомив міністр..

Рейси для пілотного етапу обрано на основі аналізу заповнюваності поїздів. Надалі, у періоди позапікового сезону, "Укрзалізниця" планує пропонувати близько 250 000 місць на місяць.

"Це дозволить стимулювати поїздки тих пасажирів, для яких ключовим фактором є доступна ціна, а також частково розвантажити піковий попит", - написав Кулеба у Телеграм.