Фінансові новини

"3000 км Україною": за день українці оформили понад 4000 квитків

За перший день старту програми "3000 км Україною" українці оформили понад 4000 квитків до або із прифронтових регіонів.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

"Відсьогодні Укрзалізниця запустила можливість оформити 3000 км поїздок. Їх залізниця пропонує використати у непікові періоди, коли є вільні місця", - зазначив він.

На початковому етапі програма зосереджена на маршрутах прифронтових громад.

"На сьогодні пропозицію вже активували понад 100 000 користувачів у застосунку. Найпопулярніші напрямки - Харківщина та Запоріжжя. Пасажири забронювали 2 500 000 безкоштовних кілометрів", - повідомив міністр..

Рейси для пілотного етапу обрано на основі аналізу заповнюваності поїздів. Надалі, у періоди позапікового сезону, "Укрзалізниця" планує пропонувати близько 250 000 місць на місяць.

"Це дозволить стимулювати поїздки тих пасажирів, для яких ключовим фактором є доступна ціна, а також частково розвантажити піковий попит", - написав Кулеба у Телеграм.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1838
  0,0196
 0,05
EUR
 1
 49,2264
  0,0004
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8818  0,12 0,29 42,4339  0,12 0,28
EUR 48,8582  0,03 0,07 49,5029  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1550  0,04 0,08 42,1950  0,05 0,11
EUR 49,2115  0,07 0,15 49,2415  0,09 0,18

