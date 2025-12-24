Фінансові новини
Novus і Rozetka почали приймати оплату "зимовою підтримкою"
16:57 24.12.2025
Гроші, отримані за державними програмами "Національний кешбек" і "Зимова підтримка", з 24 грудня можна використати у мережі Novus і в чернівецьких магазинах Liga Prim. Також стали доступні онлайн-покупки на маркетплейсі Rozetka, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Загалом у програмі вже беруть участь 12 торговельних мереж. Крім Novus і Liga Prim це також Сільпо, Фора, Thrash!Траш!, Fozzy, Близенько, Auchan, Spar, Varus, Torba та Сімі23.
Гроші можна використати на лікарські засоби та медичні вироби, книжки та друковану продукцію, продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів), а також на комунальні послуги, поштові послуги й благодійні внески.
